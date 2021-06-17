Другого варианта мир сегодня не придумал – Ералы Тугжанов о вакцине против Covid-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе встречи с медицинскими работниками заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов высказался о начатых клинических исследованиях новой казахстанской вакцины против коронавирусной инфекции - QazCoVac-P, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вам известно, учеными была разработана инактивированная вакцина. Буквально вчера стартовала вторая отечественная субъединичная вакцина под названием QazCoVac-P. Вакцина сегодня успешно прошла доклинические испытания. Сегодня выдано разрешение на проведение клинических исследований. Думаю, это серьезная новость. Фактически, считайте, что это вторая вакцина нашей собственной разработки. Хотел поблагодарить. Другого варианта мир сегодня не придумал. В этом направлении будем работать дальше», - отметил Ералы Тугжанов.

Обращаясь к медикам, вице-премьер отметил, что они выбрали самую благородную профессию, требующую высокого профессионализма, трудолюбия и полной самоотдачи.

На встрече с медицинскими работниками заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов отметил , что в кампанию иммунизации против коронавируса вовлечены более 12 тысяч медицинских работников.



