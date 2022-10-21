Дрова подорожали в Молдове
Житель Кишинева Тудор рассказывает, что вместе обычных 10 кубометров дров смог запасти только восемь.
«Не думаю, что мне этого хватит. По утрам я обычно зажигал газ примерно на час, а вечером пользовался дровами для отопления. Но теперь я газом пользоваться не буду. Остаются только дрова. Но такого объема на хватит на всю зиму», - говорит он.
Георге живет в часе езды от Кишинева. В своем частном доме он обустроил специальную систему отопления, известную как «ленинградка» – все обогревательные приборы в доме соединены одной трубой. Система позволяет экономить дрова.
«Для нынешних условий это хорошее решение, дров у нас немного. Особенно это хорошо, если вы начинаете топить в октябре, например, если в дом есть дети, то люди топят с октября по март. С помощью такой системы вы не будете сжигать много дров. У многих нет такой системы, они тратят больше дров, а если в доме есть дети, то нужно разжигать огонь два раза в день», - поделился он.
Накануне правительство Молдовы приняло решение выделить «Молдовагазу» финансовые средства для расчетов с «Газпромом». Власти также распорядились провести оценку необходимого для предстоящей зимы объема дров, так как большая часть населения перешла на этот источник энергии.
Фото: euronews.com