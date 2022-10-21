Дрова подорожали в Молдове

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На рынке в Кишиневе стоимость дров удвоилась по сравнению с прошлым годом, тарифы на газ и отопление также подорожали. Молдова полностью зависит от поставок российского газа, которые с 1 октября «Газпром» снизил на треть. Жители Молдовы готовятся к зиме в условиях энергетического кризиса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.com.

Житель Кишинева Тудор рассказывает, что вместе обычных 10 кубометров дров смог запасти только восемь.

«Не думаю, что мне этого хватит. По утрам я обычно зажигал газ примерно на час, а вечером пользовался дровами для отопления. Но теперь я газом пользоваться не буду. Остаются только дрова. Но такого объема на хватит на всю зиму», - говорит он.

Георге живет в часе езды от Кишинева. В своем частном доме он обустроил специальную систему отопления, известную как «ленинградка» – все обогревательные приборы в доме соединены одной трубой. Система позволяет экономить дрова.

«Для нынешних условий это хорошее решение, дров у нас немного. Особенно это хорошо, если вы начинаете топить в октябре, например, если в дом есть дети, то люди топят с октября по март. С помощью такой системы вы не будете сжигать много дров. У многих нет такой системы, они тратят больше дров, а если в доме есть дети, то нужно разжигать огонь два раза в день», - поделился он.

Накануне правительство Молдовы приняло решение выделить «Молдовагазу» финансовые средства для расчетов с «Газпромом». Власти также распорядились провести оценку необходимого для предстоящей зимы объема дров, так как большая часть населения перешла на этот источник энергии.

Фото: euronews.com











