Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Дропперов предупредил об ответственности глава МВД РК

17 Ноября 2022, 21:08
Дропперов предупредил об ответственности глава МВД РК
17 Ноября 2022, 21:08

Дропперов предупредил об ответственности глава МВД РК

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов во время поездки в Северо-Казахстанскую область сообщил о том, что рассматривается вопрос об ужесточении наказания за интернет-мошенничество, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Марат Ахметжанов отметил, что число киберпреступлений по стране неуклонно растет. Если в 2018-м году их зарегистрировали 4 тыс., то с начала нынешнего – уже 17,5 тыс., из них в СКО – 649. В Петропавловске задержали мошенника, который оформил на 13 человек онлайн-кредиты на 2 млн тенге. Другой разместил фейковые объявления, на которые попались 50 человек.

«Установили более 50 дропперов – пособников мошенников. Делают поддельные карты по 10-15 штук, на которые поступают похищенные деньги и переправляют их за границу. Оставляют себе процент за оказанные услуги. 200 млн тенге в Россию перечислили только из СКО. За свои услуги дропперы получили по 50 тыс. тенге. Прорабатываются вопросы ужесточения ответственности за интернет-мошенничество. Оно перейдет в разряд тяжких. Там будут реальные длительные сроки заключения. Дропперов тоже предупреждаю. Вы - соучастники, обкрадываете граждан. Будем давать совместно с прокуратурой оценку действиям и заставлять возмещать ущерб», - сказал Марат Ахметжанов.


Новости по теме
Пешеход скончался под колесами автобуса в Атырауской области
Рост числа аварий в СКО отметил глава МВД РК
Полицейские обратились к автовладельцам из-за ухудшения погоды в Жамбылской области
Читайте также
Лжемебельщик обманул более 50 человек по всему Казахстану
Судебный процесс над Каримом Масимовым начался в Астане
Миллион тенге похитила домработница у больной женщины в Темиртау
Уголовное дело завели по факту взрыва на СТО в Петропавловске
Аферист перевел 4 млн тенге на свой счет с помощью телефона в Мангистау
Крупную партию «синтетики» изъяли у жителя Алматы
Пенсионер с топором напал на мужчину в Алматинской области
Краснокнижного джейрана застрелил браконьер в Жамбылской области
Новости партнеров
Популярное
1 Судебный процесс над Каримом Масимовым начался в Астане
2 Определилась победительница конкурса «Мисс Казахстан 2022»
3 Миллионерами стали 64 казахстанских педагога
4 Каждая шестая беременность в Казахстане заканчивается абортом
5 Казахстанские семьи хотят меньше детей - эксперт

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору