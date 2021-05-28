Дроны будут выявлять купающихся на несанкционированных пляжах в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Петропавловска Булат Жумабеков сообщил, что на городских пляжах установят видеокамеры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По мнению градоначальника, видеонаблюдение необходимо для безопасности отдыхающих. На пляже на реке Есиль установят одну стационарную камеры и одну – обширного охвата, на пляже озера Пестрое – 10 стационарных и четыре, позволяющие охватить вниманием территорию озера.

«На озере Пестрое завершены работы по планировке площади пляжа, прибрежной полосы. Идет ремонт теневых зонтов, кабинок, биотуалетов. Приводят в порядок спортивную площадку. До первого июня объект будет готов. Дополнительно поставим уличный душ и мусорные контейнеры. С учетом прошлых лет – контейнеров не хватало. Такие же работы идут на пляже на реке Есиль. Там где не хватало песка, его довозят. Восстанавливаем навесы, туалеты, буйки и прочее», - рассказал на заседании акимата Б. Жумабеков.

Оба пляжа в этом году оснастили громкоговорителями. На пляжах будут работать медики. Планируют привлечь волонтеров-спасателей. По словам Б. Жумабекова, практика прошлых лет показала эффективность этой работы. Сейчас семь добровольцев проходят обучение.

«На неорганизованных пляжах выставляем таблички и знаки. Создали мобильную группу, которая будет проводить рейды по несанкционированным пляжам. Будем использовать дроны», - сказал аким Петропавловска.

В Петропавловске в этом году определили два официальных пляжа: на реке Есиль и озере Пестрое.