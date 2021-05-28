Дроны будут выявлять купающихся на несанкционированных пляжах в Петропавловске
По мнению градоначальника, видеонаблюдение необходимо для безопасности отдыхающих. На пляже на реке Есиль установят одну стационарную камеры и одну – обширного охвата, на пляже озера Пестрое – 10 стационарных и четыре, позволяющие охватить вниманием территорию озера.
«На озере Пестрое завершены работы по планировке площади пляжа, прибрежной полосы. Идет ремонт теневых зонтов, кабинок, биотуалетов. Приводят в порядок спортивную площадку. До первого июня объект будет готов. Дополнительно поставим уличный душ и мусорные контейнеры. С учетом прошлых лет – контейнеров не хватало. Такие же работы идут на пляже на реке Есиль. Там где не хватало песка, его довозят. Восстанавливаем навесы, туалеты, буйки и прочее», - рассказал на заседании акимата Б. Жумабеков.
Оба пляжа в этом году оснастили громкоговорителями. На пляжах будут работать медики. Планируют привлечь волонтеров-спасателей. По словам Б. Жумабекова, практика прошлых лет показала эффективность этой работы. Сейчас семь добровольцев проходят обучение.
«На неорганизованных пляжах выставляем таблички и знаки. Создали мобильную группу, которая будет проводить рейды по несанкционированным пляжам. Будем использовать дроны», - сказал аким Петропавловска.
В Петропавловске в этом году определили два официальных пляжа: на реке Есиль и озере Пестрое.