Дроны, роботы, камеры слежения. Как будут обеспечивать безопасность на Олимпийских играх в Париже

Олимпийские игры 2024 года в Париже обещают стать зрелищным событием, привлекающим миллионы зрителей и тысячи спортсменов со всего мира. Однако массовый приток людей представляет собой серьезную угрозу безопасности. Тем не менее, французские организаторы обещают провести Олимпиаду в условиях безопасности, в том числе используя новые передовые технологии и даже искусственный интеллект. Как будет обеспечиваться безопасность на главных мировых спортивных состязаниях, читайте в материале собственного корреспондента агентства Kazinform.

‍Четыре кольца безопасности

Для каждого места соревнований во французской столице штаб-квартирой полиции города Парижа установлен свой периметр безопасности. Всего их четыре.

Фото: Kazinform

Первый «синий» разрешает передвижение в этой зоне пешеходов, велосипедистов и самокатчиков без разрешений. Движение моторизованных транспортных средств ограничено в пределах синего периметра для водителей, кроме тех, которые имеют отдельные разрешения (сертификат работодателя, подтверждение места жительства).

В «красном» периметре передвижение пешеходов, велосипедистов и самокатов также разрешено без доказательств. В красной зоне запрещено движение автотранспортных средств (запрет на моторизованное движение), за исключением лиц, имеющих на это разрешение. Необходимо будет получить отдельный пропуск в виде «QR-кода». Запрос необходимо сделать платформе префектуры полиции Парижа.

Доставка грузов велосипедом будет возможна через определенные пункты фильтрации. Для магазинов и предприятий, расположенных на этой территории, при въезде на территорию потребуются разрешения как для сотрудников, использующих моторизованные транспортные средства, так и для служб доставки.

В следующие зоны «черную» и «серую» - доступ будет сильно ограничен. Только владельцам отдельным разрешениям можно будет попасть на место событий.

«Красный» и «синий» периметры будут активированы за 2 часа 30 минут до начала событий и в течение 1 часа по окончанию.

Ограничения на парижских дорогах введут за несколько дней до открытия Олимпиады

Открытие Олимпиады состоится 26 июля 2024 года с 19:30 до 23:00 часов в Париже. Это мероприятие пройдет на берегу Сены между мостом Аустерлиц и мостом Иена.

Фото: : x.com/Paris2024

Планируются серьезные ограничения для передвижения по дорогам и в общественном транспорте за несколько дней до мероприятия, а периметры безопасности будут активированы с 18 по 26 июля.

В день открытия три моста и один пешеходный мост продолжат работу до 19:00 26 июля, а остальные будут закрыты.

Тысячи интеллектуальных камер на олимпийских объектах

Олимпийские объекты будут оснащены тысячами интеллектуальных камер с расширенными возможностями аналитики. Эти устройства смогут идентифицировать необычные движения и мгновенно отправлять оповещения службам безопасности.

Например, если толпа начинает скапливаться и толкаться возле входа, системы наблюдения могут инициировать вмешательство служб безопасности до того, как ситуация обострится.

Новые камеры способны различать нормальное и потенциально опасное поведение, анализируя такие переменные, как скорость движения, направление и плотность толпы.

Фото: Midjourney

‍Контрольно-пропускные пункты на входах на стадионы и в олимпийские деревни будут оснащены системами распознавания лиц для проверки личности людей в режиме реального времени. Эта технология не только ускоряет процесс проверки, но и предотвращает проникновение посторонних лиц. Системы распознавания лиц могут за секунды сканировать тысячи лиц и сравнивать их с базами данных уполномоченных или разыскиваемых людей. Этот процесс намного быстрее и точнее, чем проверка личности вручную.

Безопасность финансовых транзакций

‍Безопасность финансовых транзакций является еще одним приоритетом Олимпийских игр 2024 года в Париже. Бесконтактные платежи и онлайн-транзакции станут обычным явлением во время игр, и крайне важно обеспечить безопасность этих транзакций. Передовые технологии шифрования и системы обнаружения мошенничества на базе искусственного интеллекта обеспечат безопасность платежей.

‍Безопасные платежные системы необходимы для покупки билетов, бронирования жилья и покупки сувениров. Платформы онлайн-платежей будут использовать алгоритмы обнаружения мошенничества для выявления и блокировки подозрительных транзакций. Кроме того, такие технологии, как токенизация кредитных карт гарантируют, что платежная информация пользователей не будет скомпрометирована.

‍Инновационные технологии для безопасности людей

‍Помимо ИИ, для усиления физической безопасности Олимпийских игр будут использоваться другие инновационные технологии.

Фото: Midjourney

Например, дроны будут использоваться для наблюдения за толпами людей и инфраструктурой, обеспечивая обзор олимпийских объектов с воздуха и помогая быстро выявлять потенциально опасные ситуации.

Роботы-охранники, оснащенные датчиками и камерами, будут патрулировать чувствительные зоны, обнаруживая аномалии и при необходимости оповещая службы безопасности.

Фото: Midjourney

‍Принимая во внимание, что Олимпиаду приедут посмотреть более 15 млн гостей и зрителей, в обеспечении безопасности Олимпийских игр во Франции будет задействовано 14 тысяч полицейских и жандармов. Кроме того, страны-партнеры Франции в Европе и мире намерены направить около 2 тысяч своих полицейских и сотрудников безопасности.