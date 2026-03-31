Дронами с тепловыми камерами ищут 10-летнего школьника в Актюбинской области

К поискам привлечены, наряду с полицией, кинологи и водолазы.

— Вечером 29 марта в дежурную часть Мартокского районного отдела полиции поступило сообщение о том, что пропал мальчик 2016 года рождения. По предварительным данным, ребенок мог упасть в воду. К поисковым работам привлечены сотрудники полиции, спасатели, в том числе водолазы, а также беспилотные летательные аппараты, оснащенные тепловыми камерами, кинолог, специальная техника и вертолет. Также привлечены местные жители и военнослужащие. По реке Илек ведется патрулирование на катерах. Поисковые работы будут продолжаться, — сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области.