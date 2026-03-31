Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    19:55, 30 Март 2026 | GMT +5

    Дронами с тепловыми камерами ищут 10-летнего школьника в Актюбинской области

    В селе Сарыжар Мартокского района Актюбинской области 10-летний Мансур Саматов вышел из дома и с тех пор его никто не видел, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: instagram.com/zello.poisk

    К поискам привлечены, наряду с полицией, кинологи и водолазы.

    — Вечером 29 марта в дежурную часть Мартокского районного отдела полиции поступило сообщение о том, что пропал мальчик 2016 года рождения. По предварительным данным, ребенок мог упасть в воду. К поисковым работам привлечены сотрудники полиции, спасатели, в том числе водолазы, а также беспилотные летательные аппараты, оснащенные тепловыми камерами, кинолог, специальная техника и вертолет. Также привлечены местные жители и военнослужащие. По реке Илек ведется патрулирование на катерах. Поисковые работы будут продолжаться, — сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области. 

    Фото: instagram.com/zello.poisk

    Ранее сообщалось, что в Келесском районе Туркестанской области идут поиски утонувшего в Туркестане 8-летнего ребенка.

    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
