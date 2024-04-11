Дронами отправят гуманитарные грузы в пострадавшие от паводков регионы Казахстана

В Кульсары, Кокшетау и Петропавловск будут впервые отправлены гуманитарные грузы с помощью дронов. Об этом на брифинге в СЦК сообщила официальный представитель Министерства цифровизации, развития, инновации и аэрокосмической промышленности РК Альбина Атен, передает корреспондент агентства Kazinform.

По ее словам, IT-сообщество также не остается в стороне и всячески вносит свой вклад в помощь пострадавшим от весенних паводков как финансово, так и по доставке гуманитарных грузов с помощью дронов.

— Компания ARC Drones — проект нашей соотечественницы, которая развивает его в США. Она откликнулась помочь и уже планирует отправить 3 дрона в регионы Кульсары, Кокшетау и Петропавловск, где необходимо перебросить жилеты, продукты питания и т. д., — сказала Альбина Атен.

По ее словам, дроны обеспечивают мгновенную и непрерывную доставку груза с грузоподъёмностью в 20 кг в радиусе 15 км даже в условиях наводнений, а также быстрый отклик на срочные медицинские и гуманитарные запросы, и доставку жизненно важных медицинских материалов (кровь, вакцины или спасательные лекарства) в самые отдаленные и труднодоступные места.