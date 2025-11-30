Дрон для анализа качества воды создал школьник из Павлодара
Семиклассник школы-лицея № 8 для одаренных детей Кайсар Жумабек разработал прототип дрона, оснащенного тестерами для анализа качества воды, передает агентство Kazinform.
На небольшой дрон установлены приборы, способные измерять уровень водородных ионов (pH), электропроводность, общее содержание растворенных веществ и ряд других важных показателей. В перспективе такое устройство может стать крайне востребованным для водных объектов и объектов сельского хозяйства.
Сегодня идея использования беспилотных летательных аппаратов для предупреждения чрезвычайных ситуаций, ликвидации их последствий и решения профилактических задач становится все более актуальной. Как рассказал руководитель проекта, учитель физики Жасулан Мендыбаев, замысел появился в ходе обычной беседы.
— Однажды Кайсар с вдохновением рассказывал о том, что дроны активно применяются в самых разных сферах, особенно в сельском хозяйстве, где его родители используют их весьма эффективно. Этот разговор и натолкнул нас на большую идею. Мы решили создать новый проект и воплотить его с помощью дрона. Жители нашего региона особенно обеспокоены экологией. Контроль чистоты воды и воздуха, обеспечение безопасности окружающей среды — жизненно важные задачи. Загрязнение рек и озер может происходить из-за сточных вод, удобрений и промышленных выбросов. Поэтому мы пришли к выводу, что наш дрон должен проверять чистоту и состав воды в реках и озерах, — сообщил руководитель проекта.
Авторы проекта отмечают, что создание качественного прототипа потребовало немало усилий. Одной из главных задач было надежно и аккуратно закрепить измерительный тестер на дроне. В этом помог 3D-принтер — с его помощью они изготовили крепеж и установили тестер на устройство. Тестер передает сигналы на смартфон, предоставляя данные о составе воды. Вначале немало времени ушло и на поиск подходящего анализатора. Однако, воспользовавшись всеми возможностями, они добились результата.
— Прототип, который мы создали вместе с Кайсаром, дешевле заводских аналогов. Его можно использовать в любой сфере, где важна чистота воды. Цена устройства будет доступна для обычных пользователей, — добавил Жасулан Мендыбаев.
Педагог вместе с учеником успешно испытали дрон. Они провели исследования на озерах Жасыбай, Торайгыр и Сабындыколь в Баянауле, а также на реках Иртыш и Усолка. Показатели озер оказались на удовлетворительном уровне, а параметры речной воды соответствовали установленным нормам. В дальнейшем они намерены улучшить прототип и усилить конструкцию. Если все пройдет удачно, в будущем возможно серийное производство таких дронов.
Кайсар также рассказал, что увлекается робототехникой и сборкой различных устройств. В школе ему особенно нравится предмет география, в частности геология. В будущем хотел бы специализироваться в сфере конструирования дронов.