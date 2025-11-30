Дрон для анализа качества воды создал школьник из Павлодара

На небольшой дрон установлены приборы, способные измерять уровень водородных ионов (pH), электропроводность, общее содержание растворенных веществ и ряд других важных показателей. В перспективе такое устройство может стать крайне востребованным для водных объектов и объектов сельского хозяйства.

Сегодня идея использования беспилотных летательных аппаратов для предупреждения чрезвычайных ситуаций, ликвидации их последствий и решения профилактических задач становится все более актуальной. Как рассказал руководитель проекта, учитель физики Жасулан Мендыбаев, замысел появился в ходе обычной беседы.

— Однажды Кайсар с вдохновением рассказывал о том, что дроны активно применяются в самых разных сферах, особенно в сельском хозяйстве, где его родители используют их весьма эффективно. Этот разговор и натолкнул нас на большую идею. Мы решили создать новый проект и воплотить его с помощью дрона. Жители нашего региона особенно обеспокоены экологией. Контроль чистоты воды и воздуха, обеспечение безопасности окружающей среды — жизненно важные задачи. Загрязнение рек и озер может происходить из-за сточных вод, удобрений и промышленных выбросов. Поэтому мы пришли к выводу, что наш дрон должен проверять чистоту и состав воды в реках и озерах, — сообщил руководитель проекта.

Авторы проекта отмечают, что создание качественного прототипа потребовало немало усилий. Одной из главных задач было надежно и аккуратно закрепить измерительный тестер на дроне. В этом помог 3D-принтер — с его помощью они изготовили крепеж и установили тестер на устройство. Тестер передает сигналы на смартфон, предоставляя данные о составе воды. Вначале немало времени ушло и на поиск подходящего анализатора. Однако, воспользовавшись всеми возможностями, они добились результата.

— Прототип, который мы создали вместе с Кайсаром, дешевле заводских аналогов. Его можно использовать в любой сфере, где важна чистота воды. Цена устройства будет доступна для обычных пользователей, — добавил Жасулан Мендыбаев.

Педагог вместе с учеником успешно испытали дрон. Они провели исследования на озерах Жасыбай, Торайгыр и Сабындыколь в Баянауле, а также на реках Иртыш и Усолка. Показатели озер оказались на удовлетворительном уровне, а параметры речной воды соответствовали установленным нормам. В дальнейшем они намерены улучшить прототип и усилить конструкцию. Если все пройдет удачно, в будущем возможно серийное производство таких дронов.

Кайсар также рассказал, что увлекается робототехникой и сборкой различных устройств. В школе ему особенно нравится предмет география, в частности геология. В будущем хотел бы специализироваться в сфере конструирования дронов.