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Дробление льда продолжается на реках Карагандинской области

Автор:  
Агата Мухамеджанова
7 Апреля 2021, 14:24
Дробление льда продолжается на реках Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В рамках превентивных противопаводковых мероприятий на реках Карагандинской области продолжаются работы по дроблению льда. Мероприятия проводятся с целью предупреждения заторных явлений в период весеннего ледохода и организации безаварийного пропуска паводковых вод, передает корреспондент МИА «Казинформ».

6 апреля взрывные работы проведены на реке Нура в Самарском сельском округе Абайского района. Дробление льда проведено на общей площади 500 кв. метров.

Сегодня планируются взрывные работы на озере Карасор в Каркаралинском районе .

Также проведены работы по бурению и резке льда на реке Актас в Актогайском районе и реке Нура в Бухар-Жырауском районе.

На данный момент паводковая обстановка по области стабильная и находится на контроле.

С 20 марта развернут областной оперативный противопаводковый штаб.

Департамент по ЧС напоминает, что в весенний период лёд на водоемах начинает таять и становится непрочным.

Специалисты рекомендуют гражданам ограничить выход на лед и строго соблюдать правила безопасности на льду.

В период ледохода запрещается переправляться через реку; отталкивать льдины от берегов; ходить по льдинам и кататься на них.

«Не выезжайте на лед на автотранспорте. Будьте осторожны во время весеннего паводка и ледохода. Не подвергайте свою жизнь опасности!», - предупреждает ДЧС Карагандинской области.

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Карагандинская область   Паводок   МЧС  
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