Дрифт в историческом комплексе устроил 25-летний житель Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Экстремальную езду пресекают жамбылские полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, на днях в ходе мониторинга социальных сетей правоохранительные органы Жамбылской области выявили водителя-нарушителя - 23-летний таразец выполнял сумасшедшие дрифты у главной западной въездной арки в город на автомашине BMW без государственных регистрационных номерных знаков.

«Очередной дрифт на BMW устроил 25-летний житель Тараза на парковке историко-культурного центра «Шахристан», - рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области. - К сожалению, нынешняя молодежь ради красивого контента и лайков в Инстаграме, а также получения минутного удовольствия готова пойти на любые риски».

Нарушитель привлечен по статье 630 части 1 КоАП РК (повреждение дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений), с наложением штрафа.

Сотрудники полиции убедительно призывают водителей не нарушать правила дорожного движения. «Все говорят, что дрифт – это модно и круто, однако автолюбителям следует помнить, что данные действия противоправны, за их совершение предусмотрена ответственность», - отметили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

Сотрудники департамента полиции Жамбылской области ежедневно проводят мониторинг социальных сетей на предмет выявления различных правонарушений, пояснили в пресс-службе ведомства.