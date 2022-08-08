8 Августа 2022 22:05

Дрифт-шоу со стрельбой устроил свадебный кортеж в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – За грубые нарушения Правил дорожного движения и общественного порядка наказали жителей Кордайского района Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сотрудники Кордайского районного отдела полиции задержали и доставили в отдел полиции водителей, которые грубо нарушили Правила дорожного движения в селе Кордай и произвели выстрелы в воздух. Всем им назначено административное наказание, автомобили водворены на штрафстоянку», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

Водитель автомобиля «Lexus 570» - 23-летний житель села Кордай привлечен к административной ответственности по части третьей статьи 596 КоАП РК «Выезд на сторону проезжей части дороги», части второй статьи 590 «Управление транспортным средством без государственных регистрационных номерных знаков» и по части десятой статьи 590 КоАП РК «Шторки на передних окнах машины». За выстрелы в воздух с переднего сиденья этого автомобиля 21-летний житель села Кордай привлечен к ответственности по части первой статьи 436 КоАП РК «Стрельба из огнестрельного оружия в населенных пунктах». Зарегистрированное на его имя охотничье ружье конфисковано.

В отношении водителя автомашины «Toyota Land Cruiser» составлены административные протоколы по части первой статьи 436 КоАП РК «Стрельба из огнестрельного оружия в населенных пунктах» и части первой статьи 484 КоАП РК «Нарушение порядка перевозки гражданского оружия лицами, имеющими разрешение органов внутренних дел на хранение и ношение оружия».

Кроме того, 22-летний водитель автомобиля «Меrcedes-benz S55» устроил дрифт-шоу. В отношении него заполнены административные протоколы по части третьей статьи 596 КоАП РК «Выезд на сторону проезжей части», части второй статьи 230 КоАП РК «Нарушение законодательства РК об обязательном страховании» и части первой статьи 630 «Повреждение дорог».

Все материалы дела будут направлены в районный суд. Сотрудники полиции проводят мероприятия по выявлению и задержанию других автовладельцев, принимавших участие в этом свадебном кортеже. Департамент полиции Жамбылской области напоминает гражданам о важности строгого соблюдения Правил дорожного движения, отметили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.