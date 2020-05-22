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Дрезина столкнулась с грузовиком на переезде в Алматинской области
22 Мая 2020 14:59
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ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием железнодорожной дрезины и грузовой автомашины, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Авария произошла в Карасайском районе.
«Сегодня, 22 мая, в 8:30 минут, на железнодорожном переезде села Жармухамбет Ельтайского сельского округа произошло дорожно-транспортное происшествие - столкновение платформы дрезины и грузового автомобиля «MAN», - рассказали в районном акимате.
Отмечается, что пострадавших нет. Полицейскими устанавливаются виновные лица.
Ключевые слова: КТЖ, Алматинская область, ДТП, Происшествия,
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