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Дрезина столкнулась с грузовиком на переезде в Алматинской области

22 Мая 2020 14:59
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Дрезина столкнулась с грузовиком на переезде в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием железнодорожной дрезины и грузовой автомашины, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Авария произошла в Карасайском районе.

«Сегодня, 22 мая, в 8:30 минут, на железнодорожном переезде села Жармухамбет Ельтайского сельского округа произошло дорожно-транспортное происшествие - столкновение платформы дрезины и грузового автомобиля «MAN», - рассказали в районном акимате.

Отмечается, что пострадавших нет. Полицейскими устанавливаются виновные лица.

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Ключевые слова: КТЖ, Алматинская область, ДТП, Происшествия,
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Автор:

Хасан Еспанов

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