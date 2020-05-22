Дрезина столкнулась с грузовиком на переезде в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием железнодорожной дрезины и грузовой автомашины, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Авария произошла в Карасайском районе.

«Сегодня, 22 мая, в 8:30 минут, на железнодорожном переезде села Жармухамбет Ельтайского сельского округа произошло дорожно-транспортное происшествие - столкновение платформы дрезины и грузового автомобиля «MAN», - рассказали в районном акимате.

Отмечается, что пострадавших нет. Полицейскими устанавливаются виновные лица.