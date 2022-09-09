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    16:48, 09 Сентябрь 2022 | GMT +6

    «Древо жизни» станет центральным элементом нового столичного Парка мира и согласия

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Создание концептуальной природно-рекреационной зоны приурочено к VII Съезду лидеров мировых и традиционных религий, делегаты которого примут участие в закладке капсулы будущего парка. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата.

    В рамках подготовки к Съезду лидеров мировых и традиционных религий была разработана концепция природно-рекреационного парка, символизирующего сотрудничество, дружбу и единство между разными конфессиями и национальностями в Казахстане.

    Проект, осуществляемый при поддержке акимата столицы, получил название Парка мира и согласия и будет реализован вдоль русла реки Есиль.

    Как рассказали в центре урбанистики акимата города, главной идеей проекта является монумент «Древо жизни». Сооружение будет выполнено в форме купола, в центре которого планируется расположить лиственное дерево – дуб. Дерево будет окружено спиралью и уступчивым фонтаном – водной гладью.

    «Согласно задумке, вода и древо жизни, уходящее корнями вглубь веков, олицетворяют собой общечеловеческую ценность самого воплощения жизни на Земле. Инсталляция тем самым выступает в качестве призыва к согласию, миру и дружбе между всеми людьми на планете, независимо от их вероисповедания. Купол, в свою очередь, символизирует мир под одним небом. Он будет иметь 4 входные зоны, олицетворяющие 4 стороны света – Юг, Север, Запад, Восток», - пояснили в центре урбанистики акимата столицы.

    На стенах купола будут нанесены изображения, демонстрирующие создание мира, события из истории Казахстана, а также знаменитые древние наскальные рисунки – петроглифы, обнаруженные на территории нашей страны, как послание современному поколению. Спираль вокруг дерева соединяет небо (купол) и землю (водную гладь), тем самым передавая мысль о тонкости и хрупкости мира.

    Вокруг монумента «Древо жизни» будут посажены более 60 лиственных и хвойных деревьев – согласно количеству глав делегаций VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Делегаты мероприятия также примут участие и в посадке центрального для всей концепции дерева. Рядом с деревьями установят памятные таблички с высеченной датой закладки парка.

    Окончание строительства парка и его ввод в эксплуатацию запланированы на 2023 год.


    Фото: gov.kz




    Теги:
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