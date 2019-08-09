Древнюю национальную игру ботай возрождают в Северном Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске провели открытый областной турнир по национальной игре ботай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации Северо-Казахстанской областной Ассамблеи народа Казахстана, турнир проводился в рамках фестиваля «QymyzFest».

Организаторы мероприятия - молодежное общественное объединение «Қызылжар жастары» - говорят, что цель турнира - возрождение и популяризация национальной игры ботай, поддержка программы Елбасы «Рухани жаңғыру», программной статьи «Семь граней Великой Степи».

Особенность игры заключается в использовании в игре костей лошади. Считается, что якобы игра ботай характерна именно для Северного Казахстана. Вероятно, в нее играли ботайцы, чье поселение нашли на территории области.

В турнире приняли участие команды из Акмолинской и Северо-Казахстанской областей, городов Кокшетау, Нур-Султана, Петропавловска. Соревнования проходили в личном зачете.

Победителем стал петропавловец Асет Демесинов. На втором месте – Самат Аукенов из Кокшетау, на третьем – Ескендир Рахметов из города Нур-Султана.

Победителем в номинации «Сұрмерген» стал Асет Рамазанов из Жамбылского района СКО. «Приз зрительских симпатий» взял трехкратный чемпион Казахстана по национальной игре асык ату, игрок сборной Казахстана Мырза Каипбеков из Нур-Султана. В номинации «За стремление к победе» лучшим стал петропавловец Акжан Сураганов.

Победителей наградили дипломами, медалями и ценными призами.

Фестиваль «QymyzFest» пройдет в Петропавловске на Театральной площади 17 августа. Организаторы обещают праздничную программу, конный карнавал, конкурс бешбармака и разные виды кумыса.