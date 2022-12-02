Древнюю мечеть Султана Бейбарса торжественно откроют после реставрации в Каире

2 Декабря 2022, 22:09

КАИР. КАЗИНФОРМ - Посол Казахстана Кайрат Лама Шариф провел встречу с министром туризма и древностей Египта Ахмедом Исой. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе беседы стороны обсудили повестку дня 6-го совместного заседания Казахстанско-египетской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, культурно-гуманитарному и научно-техническому сотрудничеству, проведение которого запланировано на первый квартал 2023 года в Астане.

А. Иса выразил заинтересованность в сотрудничестве в области реставрации памятников археологии и исторических центров юга Казахстана, в частности древнего города Отрара, который является родиной «второго учителя после Аристотеля» - Абу Насыра аль-Фараби.

Египетская сторона также выразила готовность направить профессоров и специалистов в Казахстан для подготовки казахстанских кадров и обучения студентов по археологии. Стороны будут содействовать сотрудничеству в области охраны, сохранения и восстановления памятников историко-культурного наследия исламского мира посредством обмена экспертами в этой области.

Кроме того, министр туризма и древностей Египта и посол Казахстана обменялись мнениями о торжественном открытии древней мечети Султана Бейбарса в районе аз-Захирия города Каира в марте 2023 года в рамках празднования 800-летия Султана Бейбарса, основавшего кыпчакское государство мамлюков в Египте и Сирии.

Фото: пресс-служба МИД РК