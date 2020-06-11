Древняя фигурка птицы была обнаружена в Китае во время археологических раскопок

ХЭНАНЬ. КАЗИНФОРМ - Согласно исследованию, опубликованному в среду, статуэтка птицы эпохи каменного века, обнаруженная в Китае, может стать «недостающим звеном» в современном понимании доисторического искусства. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

Эта статуэтка является старейшим известным примером трехмерного искусства Восточной Азии.

Описанная как находящаяся в «исключительном состоянии сохранности», статуэтка была найдена в месте археологических раскопок в Линцзине, в провинции Хэнань в центральном Китае. Она был вырезана вручную из обожженной кости животного с помощью каменных инструментов.

Исследователи отмечают, что скульптура изображает птицу на постаменте, на ней видны отметки для глаз и клюва.

«Статуэтка отличается в технологическом и стилистическом отношении от других образцов, найденных в Западной Европе и Сибири, и это может быть недостающим звеном, соединяющим палеолит и современную китайскую скульптуру».

Наряду с использованием радиоуглеродного исследования для определения возраста объекта, ученые использовали компьютерную томографию для выявления методов резьбы, использованных скульптором. Они нашли доказательства того, что для изготовления статуэтки использовались абразивный, калибрующий, царапающий и режущий каменный инструмент.

Раскопками руководили исследователи из Восточно-Китайского университета провинции Шаньдун, а также эксперты из колледжей Франции, Израиля и Норвегии.

Ли Чжанян, который руководил исследованием, занимается раскопками на этом участке с 2005 года. Другие находки включают осколки керамики, сожженные останки животных и подвеску из страусиного яйца.

Ли способствовал и другим археологическим находкам в Линцзине, включая различные древние инструменты и два черепа, принадлежащих вымершему виду раннего человека. В 2019 году он провел исследование двух гравированных костей 125 000-летней давности, которые также были найдены в этом регионе.