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Древняя церковь Славного Мученика найдена израильскими археологами
РАМАТ БЕЙТ-ШЕМЕШ. КАЗИНФОРМ - Управление по делам древностей Израиля в среду обнародовало результаты раскопок церкви шестого века, расположенной в Рамат Бейт-Шемеш, пригороде Иерусалима. Это примерно в 30 км к западу от самого города, передает EFE.
По словам археолога Беньямина Сторчана, руководившего раскопками, церковь принадлежала безымянному мученику эпохи Византийской империи на Святой Земле, за что и получила название «Церковь Славного Мученика».
Найденный архитектурный комплекс, заложенный около 1500 лет назад, относится к периоду правления императора Тиберия II Константина, жившего в 574-582 годах н.э.
Церковь была украшена красочными мозаиками. На них изображены листья, фрукты, орел, который является символом Византийской империи. Также здесь была обнаружена единственная в своем роде чаша для крещения в форме креста.
Раскопки стоимостью примерно в 2 миллиона долларов длились три года, отмечает источник.
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