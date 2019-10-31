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Древний замок из списка наследия ЮНЕСКО сгорел в Японии

31 Октября 2019 08:16
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Древний замок из списка наследия ЮНЕСКО сгорел в Японии

ТОКИО. KYODO - КАЗИНФОРМ - Главное здание замка Сюри, занесенного в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, практически полностью сгорело в результате крупного пожара в ночь со среды на четверг в Японии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.

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По данным полиции, пожар охватил здание замка, расположенного в городе Наха в южной префектуре Окинава, в 2:40 утра по местному времени. Власти работают над тем, чтобы взять пожар под контроль, так как, по данным Kyodo, он уже перекинулся и на другие здания в замковом комплексе.


По сообщениям местного пожарного управления, десятки пожарных машин были направлены на место инцидента. Сообщений о жертвах или пострадавших пока не поступало.

Полиция выясняет причину пожара.


Древний замок Сюри является основным местом притяжения туристов в префектуре на юго-западной Японии. Он был резиденцией монархов еще во времена существования Рюкюского государства, пока Окинава не была интегрирована в Японию в 1879 году.

Хотя замок был оставлен в руинах в результате ожесточенных наземных сражений с силами США в 1945 году, в 1992 году он был восстановлен и открыт как национальный парк.

Замок признан объектом всемирного наследия ЮНЕСКО в 2000 году.

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Ключевые слова: Япония,
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Автор:

Татьяна Кудренок

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