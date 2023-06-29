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Древний Тараз налаживает связи с Древней Олимпией

Автор:  
Галина Скрипник
29 Июня 2023, 09:15
Древний Тараз налаживает связи с Древней Олимпией Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Мэр древнего греческого города Олимпия Георгиос Георгиопулос побывал в Таразе, передает корреспондент МИА» Казинформ».

Отметим, что в Жамбылской области проживают около двух тысяч представителей греческой диаспоры. С 1989 года в регионе действует этнокультурное объединение «Жамбылское областное общество греков».

По информации пресс-службы акима Жамбылской области, глава региона Нуржан Нуржигитов принял мэра Древней Олимпии Георгиоса Георгиопулоса. Во встрече также участвовали сопредседатель греческо-казахстанского делового совета Томас Ламнидис (с греческой стороны), сопредседатель греческо-казахстанского делового совета Жаксыбек Кулекеев (с казахстанской стороны), советник Посольства Республики Казахстан в Греции Бакытжан Суииндиков.

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Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в различных сферах. Особое внимание было уделено активизации торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия в приоритетных отраслях, культурно-гуманитарному взаимодействию, сотрудничеству в сферах образования и спорта.

«И Тараз, и Древняя Олимпия - города с многовековой историей и культурой. Мы готовы наладить сотрудничество как в сфере туризма, так и в сферах промышленности и возобновляемых источников энергии», - отметил Нуржан Нуржигитов.

Георгиос Георгиопулос выразил уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества между Казахстаном и Грецией, в том числе на региональном уровне.

Древняя Олимпия – греческий город на Пелопоннесском полуострове с многовековой историей и культурой, один из самых древних в мире. Именно здесь более 2 500 лет назад зародились Олимпийские Игры и проводились каждые четыре года на протяжении всей классической античности, а в 1894 году были восстановлены на глобальной основе. Сегодня руины города являются всемирным наследием ЮНЕСКО.

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В программе посещения мэра Древней Олимпии – объекты древнего и современного Тараза. Это историко-этнокультурный комплекс «Древний Тараз», центр «Анаға тағзым», мавзолеи Карахана, Айши-биби, Бабаджи-хатун, этноисторический комплекс «Тектурмас», спортивный центр гимнастики и настольного тенниса.

По данным облстата, в 2022 году товарооборот Жамбылской области с Грецией составил 3,3 миллиона долларов. Со странами ЕАЭС – 364,7 миллиона долларов, что в номинальном выражении больше на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В общем объеме внешнеторгового оборота Жамбылской области со странами ЕАЭС большую долю занимает Российская Федерация – 80,7%, далее следуют Кыргызстан –17,7% и Беларусь– 1,6%.

Основными торговыми партнерами по экспорту являются Китай, Канада, США, Германия, Чешская Республика, по импорту – Бразилия, Китай, Узбекистан, Куба, США.

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Основную товарную структуру импорта в жамбылский регион (порядка 40%) составляют продовольственные товары, из них более двух третей - сахар-сырец тростниковый. В непродовольственную группу входят машины, оборудование, транспортные средства, приборы, обувь, головные уборы и галантерейные изделия, химическая продукция, драгметаллы, драгоценные и полудрагоценные камни.

Экспортирует Жамбылская область продукцию химической промышленности (более 87%), а также минеральную продукцию, металлы и изделия из них, продовольственные товары, машины, оборудование, транспортные средства, приборы, кожевенное сырье. Импортирует

жамбылский регион сахар-сырец тростниковый, машины и оборудование, обувь, изделия из пластмассы, бумаги, металлы, текстиль, куриные окорочка.


Жамбылская область   Экономика   Греция  
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