«Древний лес» обнаружили краеведы Семея

СЕМЕЙ.КАЗИНФОРМ – Краеведы Семея недалеко от города обнаружили остатки древних окаменелых деревьев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На днях члены краеведческого общества «Прииртышье» побывали с экспедицией в районе речки Мукур. В ходе обследования местности краеведы обнаружили на небольших холмах необычные камни, которые были похожи на стволы и корни деревьев.

Краевед Павел Жуков рассказал, что много миллионов лет назад на территории Казахстана плескались волны моря, который ученые называют «Древний океан Тетис». При этом материки имели совсем иные очертания. Подвижки пластов приводили к тому, что менялась глубина океана и очертание берегов, а растительность с побережья попадала в воду.

«Биологические остатки становились центром концентрации различных минеральных солей. После подъема пластов и ухода океана, оказалось, что территория, на которой мы сейчас находимся, является центром осадочных пород. Мы увидели, что большую часть этой территории занимали осадочные породы желто-оранжевого цвета, то есть охра. Это соли железа. Но в некоторых местах, там, где вероятнее всего были древесные стволы, сконцентрировались соли марганца, и они резко выделялись своим цветом и составом, внешним видом. И вот, скорее всего, мы и увидели остатки древних деревьев, которые сконцентрировали соли марганца», - прокомментировал находки П.Жуков.

Краевед считает, что находка очень интересная и могла бы в будущем стать местом для посещения туристов.



