Древний и необычный Навруз: как отмечают праздник каракалпаки

НУКУС. КАЗИНФОРМ - Одним из древнейших, еще со времен зороастризма, ярких и, возможно, основных из многообразия календарных обычаев и обрядов является встреча Нового года в день весеннего равноденствия – Навруза.

Издревле стремление каракалпаков встретить Новый год и первый трудовой день, очистившись, с приподнятым настроением и изобилием национальных блюд, таких как сумелек, наурыз-гоже, баурсак, карма, жугери гуртик, торак, май сок, такан, ижан, жарма и другие объясняется упованием на успех в делах, благополучие и достаток.

Характерность местных обрядов каракалпаков, связанная с празднованием Навруза, проявляется в сроках и продолжительности их проведения, возраста и пола участников, обрядово-ритуальных действиях и применяемых символах. Они несут функцию общественной интеграции, без которой не обходилось во все времена.

Отличительной особенностью обычаев и обрядов у каракалпаков, связанной с встречей Нового дня, как в переводе с фарси означает Навруз, является ярко выраженное отражение ведения комплексного типа хозяйства, в их национальной одежде, ритуальной пище, совместной трапезе.

С возрождением в годы независимости каракалпакских национальных традиций и обычаев празднование Навруза проводится с сохранением всех элементов старины. В театрализованных праздничных торжествах ярко воспроизводятся ритуальные обряды, знаменующие начало нового периода в жизни людей. Глашатаи, обычно это маленькие дети, сообщают на бегу о наступлении Навруза. Старый дед в белом чапане – Дийхан-баба сеет семена пшеницы. Ставятся юрты, в которых отдельно сидят люди почтенного возраста и отдельно юноши и девушки. Можно, к примеру, увидеть обряд приготовления сумаляка и других ритуальных блюд.

Обычно после совместного приготовления и вкушения блюд молодые девушки во главе со старшей снохой – «кыз женге» уходят на гулянья – сеил, во время которого, как правило, встречают группу юношей во главе со старшаком – жигит агасы. Между ними начинается состязание в красноречии – айтыс. Во время айтыса джигит в иносказательной, остроумно-шуточной форме выражает чувства приглянувшейся девушке. При этом не обходится без помощи кыз женге и жигит агасы. Если девушка сможет отразить словесный натиск воздыхателя, то это означает, что она отказывает ему в чувствах. В таком случае вперед выходит другой претендент на ее руку. Проигравшей девушке чаще всего приходится принять руку и сердце поклонника. Не исключено, что на этих айтысах многие интеллектуальные девушки играли в поддавки с теми парнями, в которых они тоже были тайно влюблены, даже если он был не очень красноречив.

Гулянья сеил продолжаются качанием на качелях неженатых юношей и девушек, перепрыгиванием через костер. Эти развлечения имеют очень древние корни. Они развеивают невзгоды и вдохновляют на новые начинания в жизни, очищают от дурных глаз. В старину сеил у каракалпаков продолжался целую неделю.

В день празднования Навруза народ представляет все, что имеет духовно и материально. Если пристальнее всмотреться на представления во время праздника, то инсценирующие стараются показать, насколько щедр был наш народ.

Обильная еда, скот, богатая узорами одежда на женщинах и на мужчинах, многообразие предметов искусства, причем как материальных, так и нематериальных, говорят о том, какое значение наш народ придавал этой дате. И стар, и млад развлекаются, как могут. Выбор для этого велик. Если старшие наслаждаются слушанием баксы и жырау, молодые устраивают различные состязания. Это улаки – козлодранье – опасная игра на конях, гурес - схватка борцов, байга – конные скачки, бой баранов, петушиные бои, кашарман – каракалпакский вариант крекинга. Не остаются за кулисами и дети. Их игры асык – игра в кости, бектас – игра в камушки, шуллик – игра в палочки не менее забавны и увлекательны.

Если в приготовлении сумаляка или, скажем, наурыз-гоже у каракалпаков и других национальностей весьма сложно найти десять отличий, то уж в проведении отдельных обрядов и развлекательных мероприятий отличия преобладают.

Например, старинные каракалпакские посиделки молодых - гештек, которые устраивались в дни сеила. На гештеки джигиты одного аула под руководством того же жигит агасы могли пригласить девушек другого аула во главе с неизменной кыз женгеси. Принявшие приглашение красавицы наряжались в модные по тем временам платья, надевали тулымшаки – украшения на голове и сегиз туйме (восемь узелков) – нагрудные украшения и отправлялись на телеге-арбе в аул джигитов.

Ко встрече девушек украшали юрты, резали барана или быка, запасались сладостями. Девушек встречали песнями на дутаре и гиржеке – национальных струнных инструментах.

В юртах парни и девушки усаживались напротив друг друга. Обычно старались выбирать место напротив понравившихся девушек.

Джигит мог сам налить чай и поднести пиалу сидящей напротив девушке, к которой испытывает сердечную склонность. Если, как и в случае с айтысом, девушка не отвечает ему взаимностью, она может не взять чай. Но даже если она взяла пиалу, но налила из нее своим подругам, то и это означает, что парню не место в ее девичьем сердце. В таких случаях допустимо применить подкуп. Например, джигит вправе предложить целый чайник чая, привязав к нему немного деньжат или добавив лакомств. Все это, конечно, сопровождается шутками, стихами, песнями. Есть возможность привлечь девушку через кыз женге, сделав ей солидный подарок.

Также прекрасная половина имеет право выбирать себе благоверного, налив и поднеся ему пиалу чая. Если парень глотнул и вернул пиалу, положив туда набат – кристаллизованный сахар, то, считай, скоро свадьба.

На посиделках также идет испытание юношей и девушек на ум и красноречие - загадки, колкие вопросы, скороговорки. Далее джигиты играют на дутаре. Обычно хитами считаются народные произведения «Дембермес», «Мухаллес», «Кара жорга». Девушки исполняют мелодии на шынкобызе – губном музыкальном инструменте. Известны такие мелодии для шынкобыза, как «Аксак жорга» («Хромой скакун»), «Яр шакырар» («Зов любимого»), «Кудын жолы» («Путь лебедя»).

Такие красивые обычаи свидетельствуют о своеобразности культуры каракалпакского народа. Сохранение их до наших дней – знак верности каракалпаков наследию предков. Яркий и насыщенный традиционными обычаями, обрядами, поверьями и играми праздник Навруз, возрожденный и обогащенный новыми веяниями, становится наглядным примером богатого жизненного опыта каракалпакского народа. Этот древний и необычный праздник продолжает воспитывать любовь к Родине, закладывает общечеловеческие ценности, демонстрирует этическую и эстетическую особенности национальности, прививает гордость за нее. А еще он учит уважению к культуре и традициям других народов.

Автор: Сакен Набиев