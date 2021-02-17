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Древний город Хива примет международный культурный форум ЮНЕСКО

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
17 Февраля 2021, 08:45
Древний город Хива примет международный культурный форум ЮНЕСКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Средняя Азия на перекрестке цивилизаций» – так будет называться международный форум, который пройдет в городе Хива в Узбекистане при поддержке ЮНЕСКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Новости ООН».

На протяжении нескольких десятилетий ЮНЕСКО привлекает внимание к общей истории и общему культурному наследию Средней Азии. В Организации, в частности, дали старт проекту «Шелковый путь» , который дает возможность узнать о роли этого уникального сплетения торговых путей в развитии культуры, гастрономии и моды, о том, какие распространялись виды спорта, какие инфекции угрожали путешественникам и многое другое. В ЮНЕСКО считают, что форум предоставит еще одну «возможность для изучения и популяризации общей культуры и общего наследия этого региона.

Город Хива в Узбекистане, где пройдет форум, – один из древнейших городов на Шелковом пути. Он был центром образования, науки и культуры и служил колыбелью цивилизаций на протяжении тысячелетий, а внутренний город древнего оазиса Хивы «Ичан-Кала» в 1990 году был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ичан-Кала служил последней остановкой для караванов перед пересечением пустыни на пути в Иран.

Несмотря на то, что в городе сохранилось лишь небольшое число старинных сооружений, он признан целостным и хорошо сохранившимся комплексом среднеазиатской исламской архитектуры, в который входят Джума-мечеть, мавзолеи, медресе, а также дворцы, построенные Аллакулиханом в начале XIX в.

Ранее в ЮНЕСКО объявили о грантах для молодых ученых на изучение наследия Великого шелкового пути.


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