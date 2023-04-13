Древний диск с изображением играющих в мяч майя нашли в Мексике

МЕХИКО. КАЗИНФОРМ - Археологи обнаружили в Мексике каменный диск с барельефом, на котором изображены два человека, играющих в тлачтли - игру в мяч, широко распространенную в древних цивилизациях этого региона. Предполагается, что в древности диск служил в качестве табло для записи результатов матчей вида спорта, который некоторые считают предшественником современного футбола. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

Круглый 40-килограммовый камень был найден в ходе археологических раскопок в Чичен-Ице, и археологи думают, что ему около 1200 лет. Он весит порядка 40 кг.

Пока специалисты по письменности майя пытаются расшифровать выбитую на нем надпись.

«Подобного рода находки крайне редки. Они прямо связаны с игрой в мяч. Мы говорим о табло для записи результатов игры, и оно посвящено трансцедентальной игре в присутствии очень важных людей», - говорит археолог Франциско Осорио Леон.

Диск был обнаружен археологом Лизбет Беатрис Мендикут Перес в архитектурном комплексе, известном как Красный дом (Casa Colorada). Это название он получил по красной полосе в первом внутреннем помещении.

К нему с задней стороны примыкает небольшая площадка для игры в мяч. Есть мнение, что диск украшал небольшую арку. После того, как арка разрушилась, он упал, и пролежал на месте падения более тысячелетия, пока не был обнаружен на глубине около полуметра.

Национальный институт антропологии и истории Мексики (INAH) заявил, что этот камень является редкой и очень важной находкой.

По словам археолога Франсиско Переса Руиса, в этом районе практически не встречались артефакты с фрагментами иероглифического письма, а полный текст - это уже совсем редкость: «Ничего подобного мы не находили уже 11 лет», - пояснил он.

То, что две центральные фигуры на барельефе являются именно игроками в тлачтли, определила группа специалистов по иконографии майя под руководством Сантьяго Собрино Фернандеса. На одном из них - головной убор из перьев, на другом - так называемый, «змеиный тюрбан». На обоих, вероятно, надето защитное снаряжение, характерное для игроков в мяч.

Игра тлачтли и как в нее играли Хотя по внешним признакам игра немного напоминает современный футбол, ее значение и правила были совсем другими.

Тлачтли - это, возможно, древнейший командный вид спорта в мире, в который играли и ацтеки, и майя, и инки. Он окончательно исчез только в XVI веке, после того как территория Центральной Америки попала под власть испанских конкистадоров.

Точное место и время происхождение этого древнего вида спорта пока установить не удалось, но первые «стадионы» были найдены на развалинах цивилизации ольмеков, существовавшей в Центральной Америке примерно с 1500 по 400 г. до н.э. Самая древняя площадка, из тех, о которых известно, была построена около 1400 г до н.э. в Пасо-де-ла-Амада в Мексике.