Древний бронзовый топор обнаружили в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В селе Тассуат Акмолинской области найден бронзовый топор, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Уникальную находку обнаружил учитель истории. Вес оружия составляет 900 граммов. По словам местного краеведа, топор датируется эпохой Андроновской культуры.

Это подтвердили и российские коллеги. Аналогичный экспонат хранится в музее Челябинской области.

«Мы туда выехали и оценили уникальность оружия. Данный топор предназначался для военных действий. Об этом свидетельствует его форма, конструкция, сплав, медь. Кузнецы были нацелены на то, чтобы топор не гнулся, был жестким», - рассказал директор областного историко-краеведческого музея Куаныш Шакшаков.