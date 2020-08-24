Древние золотые монеты нашли в Израиле
ТЕЛЬ-АВИВ. КАЗИНФОРМ - Сотни золотых монет, хранившихся в глиняном сосуде более тысячи лет, были обнаружены в центральной части Израиля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.
В управлении памятников истории рассказали, что золотые монеты в количестве 425 штук были найдены 18 августа подростками, участвовавшими в раскопках в центральной части Израиля. Клад был найден на территории строительства нового района.
По словам руководителя раскопок Лиата Надав-Зива, тот, кто закопал древние монеты 1100 лет назад, надеялся вернуться за ними и закрепил сосуд гвоздем, чтобы он не двигался. Остается только догадываться, что помешало ему вернуться за своим кладом, передает слова руководителя раскопок агентство Reuters.
В сообщении говорится, что на территории, где были найдены монеты, размещались мастерские.
Роберт Кул - эксперт по монетам в управлении памятников истории рассказал, что найденные 24-каратные монеты, относящиеся к периоду правления в Багдадском халифате династии Аббасидов в X веке, являлись состоянием в древние времена. Роберт Кул пояснил, что на эту сумму человек мог купить роскошный дом в одном из лучших районов Фустата – богатой столицы Египта в то время.
- Памятник Абаю в окружении сыновей впервые установят в Казахстане
- Румынский камерный оркестр исполнил произведения Абая
- Сборник стихов осужденной женщины выпустили в СКО
- Радио «Димаш» запустили в Польше фанаты казахстанского певца
- Определены имена 30 участников этапа нацотбора Junior Eurovision
- Дни культуры Казахстана проходят в Румынии
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана