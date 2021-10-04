Древние серебряные дирхемы нашел в чистом поле житель Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Жамбылская земля буквально дышит историей, пряча в своих недрах уникальные артефакты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На территории региона нередки археологические сенсации. Так, совершенно случайно посреди чистого поля в Байзакском районе житель Тараза Рафаэль Искандеров нашел клад - полкилограмма древних серебряных монет. Монеты оказались порезанными на мелкие кусочки.

Специалисты-историки предположили, что сокровища принадлежали некоему торговцу и заверили, что клад уникален: подобные монеты и в таком объеме встречаются впервые. На месте находки теперь планируется провести археологические раскопки, а сами монеты еще будут изучать ученые-нумизматы.

- Уникальность этого клада, - рассказала в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» заместитель директора по научной части Государственного историко-культурного заповедника-музея «Памятники древнего Тараза» Галия Алимжанова, – заключается в том, что на территории нашего края подобная находка сделана впервые. В наших фондах есть тюргешские монеты, караханидские, китайской империи Тан. Но вот монеты эпохи Саманидов – это впервые. Эти саманидские монеты, по мнению известного российского ученого-нумизмата Павла Николаевича Петрова, относятся к Х веку. Это высокопробное серебро, без каких-либо примесей. Интересно, что именно этот ученый способствовал тому, что клад попал к нам.

- При каких обстоятельствах был найден этот клад?

- Рафаэль Искандеров - таразский индивидуальный предприниматель, имеет участок земли в Байзакском районе близ села Красная Звезда. Рабочие на этом участке проводили земляные работы, он поехал посмотреть качество работ. В чистом поле у него заглохла машина, он вышел посмотреть, в чем дело - и увидел, что в земле что-то блестит…. Это оказался расколотый сосуд, из которого высыпались монеты. И тогда он обратился к своему знакомому нумизмату, который и посоветовал отнести находку в нашу дирекцию «Государственный историко-культурный заповедник-музей «Памятники древнего Тараза» для дальнейшего изучения. Что он и сделал. От имени дирекции мы вручили Рафаэлю Искандерову благодарственное письмо.

Отмечу, что ученый-нумизмат Павел Николаевич Петров сам живет в российском Нижнем Новгороде, но по специфике своей научной деятельности работает в Казахстане, в Алматы, потому что здесь много уникальных артефактов.

Рафаэль Искандеров обнаружил этот клад в окрестностях средневекового городища Нижний Барысхан, который является одним из объектов нашей дирекции «Государственный историко-культурный заповедник-музей «Памятники древнего Тараза». Находка говорит в пользу того, что Тараз не зря называли городом купцов, потому что здесь велась международная торговля, здесь был такой многонациональный «котел», в котором находились представители различных стран и торговых направлений, которые проникали сюда из Китая, из Европы по караванным путям, в том числе и саманидские купцы.

Из истории мы знаем, что именно к Х веку государство Саманидов со столицей в Бухаре становится наиболее сильным. Проникновение ислама к этому времени, сближение культур Востока и Средней Азии – всё это способствовало усилению позиций Саманидского государства. Это повлияло и на развитие торговых отношений с другими среднеазиатскими странами того времени.

Саманидские дирхемы, а этот клад содержит именно такие монеты, датируемые Х веком, называют еще «куфическими» по арабскому стилю письма, отличающемуся некоторой небрежностью. Амплитуда веса таких монет колеблется от 2,9 грамма до 3,7 грамма. Если вы обратили внимание, выполнены эти монеты несколько небрежно – края нечетко очерчены. Аверс и реверс монеты тоже достаточно интересны.

Отметим, что здесь сильно сказалось влияние ислама. Ведь каноны исламской веры запрещают изображения живых существ. Поэтому на таких монетах обычно мы видим год, место чеканки, а позднее и имя правителя, а также благопожелательные суры из Корана.

- Насколько была популярна такая «валюта» в те времена?

- Саманидские дирхемы имели достаточно широкое хождение в средневековой торговле. Есть сведения в письменных источниках, что эти монеты были показателем финансового благополучия человека, в данном случае - торговца. Если, допустим, входила женщина, жена торговца, и у нее на шее видели несколько рядов мониста из дирхемов, то можно было четко определить социальный статус самого торговца.

- Это каким образом?

- Только для того, чтобы нанизать один ряд монет, нужно было обладать десятью тысячами дирхемов в торговом обороте. И тогда ты мог на шею своей жены повесить один ряд этих монет. Соответственно, если двадцать тысяч дирхемов – уже два ряда. А если это было большое ожерелье в несколько рядов, то было ясно, что перед тобою богач, и богатый социальный статус торговца внушал только уважение.

- Есть версии по поводу того, откуда здесь, в поле, оказался этот клад?

- Павел Николаевич Петров говорит, что, возможно, сам обладатель этих монет закопал этот клад, опасаясь, может быть, каких-то набегов, краж. Ведь в то время имела широкое хождение практика закапывать накопленное имущество в керамических сосудах неподалеку от своего дома, где-то в поле или на своем участке, чтобы потом было легче найти. Но что помешало торговцу отыскать и вернуть обратно свои сокровища – мы не знаем. Судьба владельца этого клада неизвестна. Но это, опять-таки, говорит в пользу того, что мы должны продолжить наши изыскания. Нужны раскопки, изучение территории вокруг наших средневековых городищ. И, возможно, после полной научной атрибуции, изучения, датировки, мы получим больше сведений об этих серебряных дирхемах.

- Почему здесь большая часть монет разрезана?

- Почему монеты обрезались? Многие могут подумать - да что там, обрезки монет... Но вот как раз эти обрезки более ценны, по мнению ученого, чем целые монеты. На стоимость номинала одной монеты можно было купить несколько товаров. Если, например, отрез ткани стоил полдирхема, то кусачками обрезали половину, если лепешка стоила одну десятую дирхема, то отрезали необходимое и взвешивали кусочки монеты на специальных весах. Это были совершенно миниатюрные весы, с которыми управлялись специально обученные этому люди. Банков в то время не было, но с деньгами работали успешно. На раскопках в российском Поволжье были найдены подобные весы - совершенно микроскопические, они реагировали на малейшие изменения веса.

Это говорит о том, что велась интенсивная торговля с Саманидским государством, которое занимало ведущие позиции в тот период, распространяло свое влияние на торгово-экономические отношения с другими странами, и в том числе на Среднюю Азию и наш таразский оазис.

- Известно, что в древности в Таразе был свой монетный двор и печатались свои деньги. О чем говорит этот факт?

- Каждый сколько-нибудь выдающийся правитель того времени считал престижным открыть свой монетный двор. Но не каждый правитель, не каждый город мог себе это позволить. Подобное есть и в наше время. Не каждая страна может позволить себе «Гознак», так и тогда. Это зависит от экономического потенциала, от уровня торговли, от международной значимости.

Не нужно забывать, что Тараз долгое время, на протяжении веков, оставался центром цветной металлургии. В наших краях добывали очень много серебра, были серебряные рудники возле древнего комплекса Акыр-тас, были в Кордае, в окрестностях Тараза. Много было караван-сараев в Таразе как одном из звеньев Великого Шелкового пути. Торговля велась не только шелком, но и предметами обихода, ювелирными украшениями, можно было купить слитки золота, серебра. В знаменитом таразском золотом кладе, найденном несколько лет назад на раскопках древнего городища на месте Центрального рынка, были золотые слитки, что также говорит о том, что велась торговля на золотые и серебряные слитки.

Лично мое мнение – серебряные дирхемы имели более широкое хождение, нежели золотые. Даже из соображений безопасности. Это было и во времена царской Российской империи. Сколько мы, музейные работники, покупали у населения серебряных монет именно царской чеканки. И потом - серебро издревле наделялось магическими качествами, его использовали от сглаза, от порчи, ребенку на купание в сороковины обязательно бросали в воду какую-нибудь серебряную вещицу. И в современности у многих народов сохраняются эти традиции, идущие из глубины веков, от наших мудрых предков.

Мне кажется, мы стоим на пороге какого-то нового открытия в нумизматике. Павел Николаевич Петров, ведущий научный сотрудник Центрального государственного музея Алматы, специализируется на средневековых кладах, им написано более 160 трудов, монографий по нумизматике Средней Азии. Он сказал, что после более тщательного детального изучения всех этих надписей на монетах, химического состава, после всесторонней экспертизы, он даст полное итоговое заключение. Думаю, это будет научное открытие.

- Какова дальнейшая судьба клада?

- Всё найденное будет транспортировано в Алматы, в научную лабораторию при Институте археологии, где трудится Павел Петров. Всё это будет изучаться под наблюдением наших сотрудников. После изучения серебряный клад вернется в Тараз и займет подобающее место в наших музейных экспозициях. Подобный клад найден впервые, и это, конечно, настоящая сенсация. После научной атрибуции, научного описания, обязательной реставрации, несомненно, эти древние дирхемы дополнят наши музейные экспозиции, рассказывающие о денежном обращении в средневековом Таразе.

- Спасибо за интересную беседу!