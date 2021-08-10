Древнейшую в мире монетную мастерскую обнаружили в Китае

ЧЖЭНЧЖОУ. СИНЬХУА- КАЗИНФОРМ - Старейшая в мире монетная мастерская, построенная около 2500 лет назад, была обнаружена в провинции Хэнань /Центральный Китай. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

Необычное открытие сделала группа археологов из Чжэнчжоуского университета на территории села Гуаньчжуан города Синъян, который административно подчиняется г. Чжэнчжоу (административный центр провинции Хэнань).

С помощью радиоуглеродного анализа китайские археологи подтвердили, что примерно в 640-550 гг. до н.э. в этом месте уже занимались отливкой стандартизированных бронзовых монет. Таким образом, эта монетная мастерская является древнейшей из всех известных мастерских по чеканке монет в мире.

Ученые сообщили, что город Гуаньчжуан был построен примерно в 800 году до н.э., и был заброшен примерно через 350 лет. В ходе археологических раскопок, которые осуществляются здесь с 2010 года, были найдены ремесленные мастерские, где занимались изготовлением изделий из бронзы, керамики и кости.

Профессор Чжэнчжоуского университета Хань Гохэ сообщил, что в этом месте были найдены готовые монеты в форме лопаток, а также использованные и неиспользованные формы для отливки монет.

В частности, две монеты было обнаружено в одной из ям для литейных отходов. Одна из монет имеет размер 143 и 63,5 мм.

Результаты исследования китайских археологов были опубликованы в международном научном журнале Antiquity.

Фото: Z. Qu