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Древнейшую в мире монетную мастерскую обнаружили в Китае

10 Августа 2021 10:42
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Древнейшую в мире монетную мастерскую обнаружили в Китае

ЧЖЭНЧЖОУ. СИНЬХУА- КАЗИНФОРМ - Старейшая в мире монетная мастерская, построенная около 2500 лет назад, была обнаружена в провинции Хэнань /Центральный Китай. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

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Необычное открытие сделала группа археологов из Чжэнчжоуского университета на территории села Гуаньчжуан города Синъян, который административно подчиняется г. Чжэнчжоу (административный центр провинции Хэнань).

С помощью радиоуглеродного анализа китайские археологи подтвердили, что примерно в 640-550 гг. до н.э. в этом месте уже занимались отливкой стандартизированных бронзовых монет. Таким образом, эта монетная мастерская является древнейшей из всех известных мастерских по чеканке монет в мире.

Ученые сообщили, что город Гуаньчжуан был построен примерно в 800 году до н.э., и был заброшен примерно через 350 лет. В ходе археологических раскопок, которые осуществляются здесь с 2010 года, были найдены ремесленные мастерские, где занимались изготовлением изделий из бронзы, керамики и кости.

Профессор Чжэнчжоуского университета Хань Гохэ сообщил, что в этом месте были найдены готовые монеты в форме лопаток, а также использованные и неиспользованные формы для отливки монет.

В частности, две монеты было обнаружено в одной из ям для литейных отходов. Одна из монет имеет размер 143 и 63,5 мм.

Результаты исследования китайских археологов были опубликованы в международном научном журнале Antiquity.

Фото: Z. Qu
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#Китай  
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