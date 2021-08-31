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Древнейшую домашнюю кошку обнаружили археологи в городище Жанкент

31 Августа 2021, 04:25
Древнейшую домашнюю кошку обнаружили археологи в городище Жанкент

КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Городище Жанкент, расположенное вдоль Сырдарьи, было основано в VII веке. И представление о том, что столица огузов появилась в X-XI веках, было ошибочным. Сенсационное заявление сделали казахстанские археологи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Опираясь на научные исследования, археологи пришли к выводу, что именно здесь, на территории исторического объекта, была одомашнена первая древнейшая кошка.

Столица ханства огузов Жанкент продолжает будоражить умы историков. За последние годы ее территория превратилась в место масштабных археологических исследований. Благодаря раскопкам ученые обнаружили уникальные находки. Среди них – ворота городища, минареты, а ещё центральная улица и древние жилые помещения.

Сейчас сокровищница огорожена и покрыта шатром. Так ее спасают от непогоды. Археологи по крупицам восстанавливают памятник казахстанской истории. Главная цель – сделать его объектом туризма.

В этом году здесь велись не только археологические раскопки, но и применялись новые методы научных исследований. Также появилась возможность проводить детальные изучения памятника в лабораториях Англии, России и Германии.

«Буквально на днях археологи Университета Коркыт ата обнаружили здесь следы кошки. Это говорит о том, что ее одомашнили раньше, чем собаку. Поэтому есть основания предполагать, что город, на самом деле, еще более древний, чем было принято считать ранее. Надо отметить, что в исследование городища Жанкент свою лепту внес также Институт археологии имени Маргулана», - говорит р уководитель отдела культуры и развития языков Казалинского района Болат Жолтаев.

Стены жилых домов в центре города реставрировались не менее четырех раз. А это значит, что между собой переплетаются четыре пласта культур, говорят археологи. Эта новость поистине стала сенсационной и была опубликована в международных изданиях. Так, она вошла в топ-100 мировых статей.

«Степной кот, как обычно его называют, останки этого животного были обнаружены в Древней Персии, на территории современного Ирана, а также в Турции и Египте. Однако последние исследования указывают на тот факт, что на самом деле, эти находки корнями уходят в местность именно реки Сырдарья, что доказывают и в научных работах немецких лабораторий», - рассказывает археолог Еркебулан Елеуов.

Жанкент – уникальный памятник старины, который хранит в себе много тайн и загадок. Именно это и привлекает путешественников. У городища есть все шансы стать музеем под открытым небом, говорят специалисты. Объект может привлечь туристов со всего мира. Правда, для этого нужно постараться: как минимум построить дороги и провести инфраструктуру.


Кызылординская область   Наука   История Казахстана  
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