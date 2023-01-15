Древнейший Коран VIII века представит Узбекистан на первой биеннале исламского искусства

15 Января 2023, 18:31

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – 17 исторических экспонатов из Узбекистана будут представлены на первой биеннале исламского искусства, которая пройдет с 23 января по 23 апреля 2023 года в Джидде (Саудовская Аравия), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Организаторам биеннале выступили Фонд биеннале Дирия в сотрудничестве с Министерством культуры Саудовской Аравии. Цель мероприятия – «связать прошлое, настоящее и будущее», а его главной темой станет «Аввал байт», что в переводе с арабского означает «первый дом». Аввал байт — это термин, пришедший из Корана, он используется для обозначения самого священного места для мусульман — Каабы в Мекке.

Историческое наследие Узбекистана на биеннале представит Фонд развития культуры и искусства республики.

«Для нас большая честь представить на биеннале исламского искусства подборку бесценных экспонатов из Узбекистана. Важной задачей Фонда является распространение и демонстрация богатого наследия нашей страны международной аудитории, а также налаживание прочного международного сотрудничества. Участие в биеннале – хорошая возможность для ее реализации», - отметила заместитель председателя Совета Фонда развития культуры и искусства Республики Узбекистан Саида Мирзиёева.

На выставке в Джидде будут представлены 17 экспонатов, отображающих культурное наследие Узбекистана. Среди них – страницы Катталангарского Корана VIII века, одной из важнейших рукописей исламского мира, сборник хадисов «Аль-Джоме ас-Сахих имама ал-Бухари» XVII века, керамические кувшины и чаши из Самарканда и Афрасиаба X-XII веков, национальная одежда, обувь и другие.

В рамках биеннале Фонд планирует организовать обширную публичную программу, нацеленную на ознакомление зрителей с культурным наследием Узбекистана. Она включает дискуссии, музыкальные перформансы, кинопоказы и воркшопы, мастер-классы по керамике и сюзане и многое другое.

Ранее сообщалось, что 70 уникальных отреставрированных артефактов из музеев Узбекистана будут представлены на выставке в Лувре.