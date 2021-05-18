Древнейшие захоронения и достояние нематериальной культуры: как проходит «Ночь музеев» в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По ежегодной традиции сегодня в Национальном музее проходит акция «Ночь музеев», приуроченная к празднованию к Международному дню музеев. Отметим, что в связи с распространением коронавирусной инфекции мероприятие второй год подряд проходит в режиме онлайн под названием, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Темой акции в этом году выбрали «Будущее музеев: восстановление и обновление». Онлайн-мероприятие началось в 10 часов утра и продолжится до 18 часов вечера.

«Уважаемые друзья! Поздравляю всех с сегодняшним великолепным праздником – Международным днем музеев. Этот праздник ежегодно отмечается не только в нашей стране, но и во всех музеях мира. В этом году акция «Ночь музеев» переходит на онлайн-формат. Акция направлена на пропаганду национальных ценностей, истории, обычаев и традиций нашего народа и музейного дела. Сегодняшняя акция продолжится специально подготовленными документальными фильмами», - обратился к зрителям директор Национального музея РК Арыстанбек Мухамедиулы.

Специально для зрителей сотрудники музея организовали онлайн-экскурсию по выставочным, экспозиционным залам, поведали историю самых древнейших захоронений и достояний материальной и нематериальной культуры казахского народа. В частности, вниманию зрителей были представлены триптих картин под названием «Мангилик ел», написанный к 550-летию со дня образования Казахского ханства. Эти картины повествуют о процессе образования Казахского ханства, истории государства. Одна из картин посвящена Первому Президенту РК – Елбасы Нурсултану Назарбаеву.

Как известно, 2020 год был объявлен Годом празднования 175-летия великого Абая. В ходе онлайн-экскурсии также показали зал, где располагаются труды великого поэта.

Помимо вышеуказанного, зрителям рассказали о ценных артефактах, относящихся к древней эпохе. Археологические находки ученых, историков, скульптура «Тобольский мыслитель», золотые изделия, серебряная чаша, о многих других ценных музейных предметов сегодня зрителям рассказал экскурсовод.

Научный секретарь Национального музея РК Саялбек Гиззатов в ходе первого республиканского форума молодых сотрудников музея отметил, что в музеях страны трудятся порядка 5 тысяч человек, 4 тысячи из них работают в региональных музеях. 14 % из них составляет молодежь до 29 лет.

«Пандемия коронавируса оказала особое влияние на работу многих сфер, в частности музея. Считаем, что в связи с текущей обстановкой должны рассмотреть новые пути развития музейного дела. Мы должны сегодня поделиться опытом, озвучить свои идеи касательно развития музейного дела», - отметил Саялбек Гиззатов.

По словам руководителя службы экскурсионной работы Аягоз Султановой, в музеях должен работать «Клуб друзей» - клуб неравнодушных людей, которые помогают обеспечить деятельность музея, также следует делать упор на неповторимость фондов.

«У каждого музея есть свой уникальный экспонат, экспозиция. Изюминкой Национального музея является Золотой человек из Иссыкского кургана. Нами был реализован масштабный выставочный проект «Шествие Золотого человека по музеям мира, в рамках которого уникального экспоната смогли увидеть более 2 млн человек из 13 стран мира. Во время карантина сотрудники музея начали снимать видео-экскурсии. Мы формируем возвратного посетителя, организовывая тематические экскурсии, театрализованные представления. На основе одного экспоната привлекаем внимание многих посетителей», - рассказала Аягоз Султанова.

Зрителей также ждет увлекательная театрализованная экскурсия по залу «Древнего искусства и технологий Великой Степи», экскурсия по залу «Традиционной культуры казахов» и «Древней и средневековой истории», а также особенная встреча трех поколений – сотрудников музея «Музейтанушы – мерейлі мамандық».

Посмотреть мероприятие можно на официальных страницах Национального музея РК в социальных сетях. В честь знаменательного праздника сегодня, 18 мая, посетителям вход в Национальный музей бесплатный.