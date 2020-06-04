Древнейшее и крупнейшее сооружение цивилизации майя найдено в Мексике

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Ученые при помощи дистанционного зондирования с воздуха обнаружили крупнейшее и древнейшее из ныне известных сооружений древней цивилизации майя - огромную прямоугольную платформу, построенную между 1000 и 800 гг. до н.э. в штате Табаско в Мексике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

Со слов исследователей, найденное сооружение в отличие от устремленных ввысь пирамид майя в таких городах, как Тикаль в Гватемале и Паленке в Мексике, возведенных примерно 1500 лет спустя, было построено не из камня, а скорее из глины и земли, и, вероятно, использовалось для массовых ритуалов.

Расположенная в Агуада-Феникс, недалеко от границы с Гватемалой, платформа была почти четверть мили (400 метров) в ширину, девять десятых мили (1400 метров) в длину и от 33 до 50 футов (от 10 до 15 метров) в высоту. По объему построение превосходило Великую пирамиду Гизы в древнем Египте, построенную 1500 лет назад.

Исследователи утверждают, что здесь не было обнаружено каких-либо признаков скульптур, изображающих людей с высоким статусом. Это говорит о том, что культура майя на этой ранней стадии была более общинной, и только позднее развилось социальное неравенство и иерархическое общество во главе с королевской семьей.

Ученым удалось отыскать платформу благодаря использованию технологии Лидар ( LIDAR - сокращение от Light Detection and Ranging) . Это метод дистанционного зондирования, в котором используется импульсный лазер и другие данные, полученные при полете над участком, для создания трехмерной информации о форме поверхности.

Девять больших дамб и ряд водохранилищ были связаны с сооружением. Сегодня на некоторых частях Агуада-Феникс находятся скотоводческие ранчо, другие части покрыты лесом.

По предположениям ученых, вполне вероятно, что многие люди из близлежащих районов собирались там для особых случаев. Ритуалы, вероятно, включали в себя шествия вдоль дамб и внутри прямоугольной площади.