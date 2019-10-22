Древнейшая в мире жемчужина будет выставлена в Лувре Абу-Даби

АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ – Самая древняя из известных в мире природных жемчужин была обнаружена археологами департамента культуры и туризма Абу-Даби на неолитическом поселении острова Марава, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство WAM.

Получившая названия «Жемчужина Абу-Даби» была обнаружена в слоях, возраст которых составляет 5800–5600 до н.э. Таким образом, находка относится к периоду неолита. Это открытие является доказательством того, что жемчуг и устрицы использовались в ОАЭ почти 8 тысяч лет назад.

Жемчужины были драгоценными элементами уже в период неолита. Они были в категории роскоши и использовались в качестве украшений. Остров Марава является одним из самых ценных археологических памятников.

Бесценная и исторически значимая жемчужина Абу-Даби будет впервые представлена широкой публике на предстоящей выставке в Лувре Абу-Даби под названием «10 000 лет роскоши» с 30 октября 2019 года по 18 февраля 2020 года.

Стоит отметить, что жемчужина Абу-Даби является частью коллекции Национального музея Шейха Зайеда.











