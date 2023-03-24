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    14:56, 24 Март 2023 | GMT +6

    Древнейшая еврейская Библия будет продана на аукционе за 50 млн долларов

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    Фото: EPA
    ТЕЛЬ-АВИВ. КАЗИНФОРМ - Самая ранняя и самая полная еврейская Библия выставлена в израильском городе Тель-Авив перед продажей на аукционе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

    Считается, что «Кодекс Сассуна», самая древняя Библия на иврите, была создана около 1 100 лет назад писцом в Египте или Леванте, и что она может уйти с молотка на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке в мае за 50 миллионов долларов США.

    Это самый ранний сохранившийся пример единой рукописи, содержащей все 24 тома еврейской Библии с пунктуацией, гласными и ударениями.

    Библия на иврите может стать самым дорогим историческим документом, когда-либо проданным на аукционе, если выигрышная ставка превысит 43,2 миллиона долларов США, заплаченных два года назад за редкое первое издание Конституции Соединенных Штатов.

    По данным Sotheby's, в «Кодексе Сассуна», который, как показывает радиоуглеродное датирование, был создан в 900-м году, не хватает всего 12 страниц.

    Многовековые аннотации и надписи показывают, что рукопись была продана человеком по имени Халаф бен Авраам Исааку бен Иезекиилю аль-Аттару, который позже передал право собственности двум своим сыновьям, Иезекиилю и Маймону.

    В 13 веке «кодекс» был передан в дар синагоге в Макисине, на северо-востоке Сирии.

    После того, как город был разрушен в конце 13 - начале 15 века, рукопись была передана на хранение Саламе ибн Аби аль-Фахру.

    Затем «Кодекс Сассуна» пропал из вида на 500 лет, прежде чем был приобретен в 1929 году Дэвидом Соломоном Сассуном, который собрал самую большую и самую важную частную коллекцию рукописей на иврите в мире в своем доме в Лондоне.

    Самая древняя Библия на иврите выставлялась на всеобщее обозрение лишь один раз в современной истории — в Британской библиотеке в 1982 году.

    Ожидается, что около 10 тысяч человек посетят недельную выставку древней Библии в Тель-Авиве.


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