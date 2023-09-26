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    17:00, 26 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Древнее захоронение майя нашли в Мексике

    Древнее захоронение майя нашли в Мексике
    Фото: pixabay.com.

    Мексиканские археологи обнаружили останки человека в богатом убранстве, погребенного более 1000 лет на юге страны. Захоронение найдено в ходе восстановительных археологических работ в районе строительства крупной железнодорожной туристической линии, сообщили в понедельник в Национальном институте антропологии и истории (INAH) Мексики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

    Проект строительства железнодорожной линии «Поезд майя» стоимостью в несколько миллиардов долларов разработан с целью привлечения туристов к многочисленным заповедным местам цивилизации майя на юге страны, а также к близлежащим пляжным курортам, таким как Канкун и Тулум.

    Захоронение обнаружено рядом с руинами города майя Паленке в штате Чьяпас, где когда-то располагался один из крупнейших городских центров древней цивилизации.

    Останки скелета найдены в каменном ящике примерно в 2 километрах (1,2 мили) от центра города, где были расположены высокие храмы и дворцовый комплекс. Вероятно, они принадлежали представителю высшего общества из древнего города Лакамха. Отмечается, что он был похоронен лицом вверх, головой на север.

    Рядом найдены также три керамических сосуда, серьги и пара бус из зеленого камня.

    Майя известны своими достижениями в архитектуре, астрономии и письменности.

    Пик расцвета города Паленке, как и других древних городов, некогда расположенных на территории Мексики и в некоторых частях Центральной Америки, пришелся примерно на 300 - 900 года нашей эры.

    Теги:
    Мировые новости Мексика
    Автор
    Жанна Нурмаганбетова
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