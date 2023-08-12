Древнее поселение и захоронение женщины бронзового века: о последних археологических раскопках в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В последние годы проводимые археологические раскопки в ВКО дают свои плоды. Недавно был обнаружен один некрополь. Рядом с захоронением женщины бронзового века найдены 180 альчиков и серебряное изделие с изображением лягушки. Руководил этими раскопками заведующий кафедрой археологии, этнологии и музологии КазНУ Ринат Жуматаев, также привлечены специалисты университета Кембридж. Подробнее расскажет корреспондент МИА «Казинформ».

«Археологические раскопки в Зайсанском районе начали в 2016 году под руководством Абдеша Толеубаева. В 2017 году в древних могильниках Айнабулака были обнаружены артефакты, относящиеся к 25-18 векам до нашей эры (бронзовый век). В следующем году раскопки продолжились в Елеке. А в 2023 году снова работаем на Зайсане», - рассказал Ринат Жуматаев.

Все найденные ценные артефакты во время археологических раскопок будут сданы в историко-краеведческий музей ВКО, так как средства были выделены из местного бюджета. Еще одно требование акимата – ежегодно проводить международную конференцию под названием «Алтай – колыбель тюркского мира», подытожить проведенную работу за год, привлекать зарубежных ученых. Это позволит местным археологам обмениваться опытом и получать ценные сведения.

«Плод нашего труда был презентован на первой международной выставке. В частности, были выставлены в Москве, Лондоне и Казани. Благодаря выставке «Алтай – колыбель тюркского мира» мы усилили нашу связь с Кембриджским университетом. С 2020 года археологические раскопки проводим вместе с ученым Ребеккой Робертс», - отметил Ринат Жуматаев.

К археологическим раскопкам в Зайсанском районе были привлечены специалисты данного университета. В их числе антрополог, зооархелог, ученые, работающие с найденными металлами и почвой.

«В этом году мы также плодотворно работаем. Составлен топографический план могильника Айнабулек-Темирсу, исследовано несколько курганов. В одном из них, как сообщалось ранее, обнаружили захоронение женщины. Рядом с ней нашли серебряную посуду, 180 альчиков, серебряную вещь с изображением лягушки. Однако пока не можем говорить о каком веке идет речь. Все материалы отправили на экспертизу. Ученые из Кембриджского университета помогут нам узнать дату с помощью специального оборудования. А вещь с изображением лягушки – ценная находка для археологии Казахстана. Ученые связывают с культом воды, найденные в Китае и Египте изделия с изображением лягушки. Мы пока изучаем, что это может означать. По итогам экспертизы, до конца года подытожим работу, опубликуем научную статью», - поделился археолог.

Отметим, что в 2020 году Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем послании отметил, что каждый год 500 казахстанских ученых должны проходить стажировку за счет государства. Таким образом, наши ученые начали выезжать за рубеж, получать бесценный опыт, запускать новые проекты. Один из этих грантов в этом году выиграл Ринат Жуматаев. В октябре он отправится в Лондон. В течение года он будет работать в местных лабораториях.

«Хочу, чтобы в будущем мои ученики тоже выезжали за рубежом, повышали квалификацию. У нас много ребят, которые подают надежды. Один из моих учеников Самат Шакенов пишет диссертацию по бронзовому веку в ВКО. Свои навыки хорошо проявляют молодой археолог Акбар Ергабылов, которые планирует поступать на докторантуру, также докторант третьего курса Бибинур Жарылкасынова. В целом радует стремление молодежи к науке», - добавил он.