Древнее городище Жайык станет музеем под открытым небом

— Мирболат Бижанович, с чего начались первые шаги только что созданного учреждения?

— Прежде всего хочу с особым акцентом подчеркнуть: создание историко-культурного музея-заповедника «Жайық қалашығы» в Западно-Казахстанской области — это событие знаковое не только для региона, но и для всей страны. Известно, что этот древний город, расположенный вблизи Уральска, в XIII–XIV веках был одним из крупных центров Золотой Орды.

Восстановление этого наследия, дошедшего до нас из глубины веков, получило государственную поддержку, а открытие специализированного учреждения стало наглядным свидетельством восстановления исторической справедливости.

С первых дней после основания музея-заповедника приоритетом стало привлечение представителей научного сообщества — историков, археологов, деятелей культуры. Был обсужден план работы по изучению поселения Жайык, а также выдвинуто предложение о создании в будущем постоянного научного совета. Эта инициатива позволит системно проводить археологические исследования и обеспечит научный оборот полученных данных.

Кроме того, была подготовлена итоговая версия проекта, прошедшего профессиональную отраслевую экспертизу. В проекте подробно раскрывается социально-экономическое и научно-культурное значение восстановления поселения Жайык. В случае реализации проекта будет создано около ста новых рабочих мест, что придаст импульс развитию туристической отрасли региона.

Фото: историко-культурный музей-заповедник «Жайық қалашығы»

— Можно ли ожидать, что при реализации проекта будут использоваться современные технологии?

— Безусловно. Как отметил Глава государства в своем Послании в этом году, искусственный интеллект и цифровизация сегодня являются стратегическими направлениями развития страны. В соответствии с этим на территории поселения Жайык планируется внедрение таких технологий, как 3D-сканирование, обработка данных, системы OCR (оптическое распознавание текста) и NLP (обработка естественного языка). Эти решения позволят точно и оперативно регистрировать археологические находки, выявлять скрытые подземные структуры, а также представлять информацию туристам в современном, интерактивном формате.

Одной из важнейших задач остается привлечение внимания местного сообщества к деятельности учреждения. С этой целью была запущена официальная страница в социальных сетях, на которой регулярно публикуются видеоматериалы и текстовые публикации, посвященные истории города. Началась установка информационных табличек на исторических объектах, а также билбордов с аннотациями.

Телеканал «Ақжайық» провел съемки и подготовил специальную программу, посвященную будущему поселения Жайык. Эта информационная поддержка вызвала широкий интерес у общественности и способствовала укреплению авторитета нового учреждения.

Фото: историко-культурный музей-заповедник «Жайық қалашығы»

— Уже давно ведутся разговоры о превращении городища Жайык в музей под открытым небом. Радует, что реализация этого проекта началась. Что Вы можете сказать по этому поводу?

— Да, действительно, в перспективе не только планируется превратить городище Жайык в музей под открытым небом, но и повысить его статус до международного научно-культурного центра. Основной целью является развитие туризма как одного из инструментов экономического роста региона, а также укрепление исторического имиджа края.

— Расскажите, пожалуйста, о исторической ценности древних артефактов, найденных в городище Жайык.

— Артефакты, обнаруженные в ходе археологических раскопок на территории городища Жайык, свидетельствуют о существовании здесь городской культуры в средневековый период. Это открытие опровергает устоявшееся представление о том, что на территории современного Казахстана испокон веков существовала исключительно кочевая культура.

Безусловно, раскопки здесь не проводились в столь широком масштабе, как в других древних городах. Тем не менее, даже ограниченные исследовательские работы уже сегодня позволяют получить ответы на многие важные вопросы нашей истории. И в этом заключается их особая историческая ценность.

Фото: историко-культурный музей-заповедник «Жайық қалашығы»

— С какими научными учреждениями и учебными заведениями Вы намерены сотрудничать?

— В ближайшее время, после завершения оформления всех юридических документов вновь созданного учреждения, археологические исследования будут возобновлены. Ведь главной целью создания этой структуры является всестороннее изучение историко-культурного наследия древнего городища Жайык и передача его потомкам.

В этой связи планируется заключение меморандумов о сотрудничестве с научно-исследовательскими центрами как Казахстана, так и зарубежных стран. В первую очередь — с Институтом археологии имени Алькея Маргулана, а также с рядом высших учебных заведений. В рамках этих соглашений к научной работе будут привлечены как ученые, так и студенты-бакалавры, магистранты, обучающиеся по специальности «История».

Древнее городище Жайык, расположенное в самом сердце казахской степи, представляет собой уникальный памятник, способный пробудить историческую память нашего народа. Его духовно-воспитательное значение — это бесценное наследие для нынешнего и будущих поколений. Совершаемые сегодня первые шаги послужат прочной основой для того, чтобы в будущем превратить Жайыкское городище в духовный центр национального масштаба.