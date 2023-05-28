Древнее городище обнаружили в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Часть древнего города обнаружили в Жамбылской области. По словам арехеологов, городище на площади в 600 гектаров относится к Тюркскому каганату, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Археологические раскопки вблизи села Кумтиин Жамбылского района начали 20 дней назад. Специалисты установили, что здесь находился город Каракемер, датируемый VI-XII веками. В раскопе обнаружили несколько комнат домов, фрагменты керамической посуды, печь и кости домашних животных. Находки подтверждают высокий уровень развития сельского хозяйства в тот период.

Больше всего учёных-археологов удивили найденные куски стекла, которые произведены при температуре 1200 градусов. Проводить раскопки на обнаруженном городище намерены ещё месяц.

«В Торткультобе-1 провели раскопки шириной 11 на 12 метров. В результате обнаружили несколько комнат. А в этом месте раскопали стену длиной более 15 метров. Сейчас её очищаем и исследуем, чтобы выяснить к чему она относится», - сказал археолог Ералы Акынбек.