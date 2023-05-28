Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  История Казахстана

Древнее городище обнаружили в Жамбылской области

Редактор:  
Ринат Дусумов
28 Мая 2023, 19:00
Древнее городище обнаружили в Жамбылской области Кадр с видео.

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Часть древнего города обнаружили в Жамбылской области. По словам арехеологов, городище на площади в 600 гектаров относится к Тюркскому каганату, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Археологические раскопки вблизи села Кумтиин Жамбылского района начали 20 дней назад. Специалисты установили, что здесь находился город Каракемер, датируемый VI-XII веками. В раскопе обнаружили несколько комнат домов, фрагменты керамической посуды, печь и кости домашних животных. Находки подтверждают высокий уровень развития сельского хозяйства в тот период.

Больше всего учёных-археологов удивили найденные куски стекла, которые произведены при температуре 1200 градусов. Проводить раскопки на обнаруженном городище намерены ещё месяц.

«В Торткультобе-1 провели раскопки шириной 11 на 12 метров. В результате обнаружили несколько комнат. А в этом месте раскопали стену длиной более 15 метров. Сейчас её очищаем и исследуем, чтобы выяснить к чему она относится», - сказал археолог Ералы Акынбек.

Жамбылская область   История Казахстана   Археология  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу МЧС Юрия Ильина
Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу МЧС Юрия Ильина
Скончался Бердибек Сапарбаев
Скончался Бердибек Сапарбаев
В Атырау и Актобе ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Атырау и Актобе ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Лихорадку денге выявили у жителя Павлодара после поездки в Таиланд
Лихорадку денге выявили у жителя Павлодара после поездки в Таиланд
Дожди с грозами ожидаются в большинстве регионов Казахстана
Дожди с грозами ожидаются в большинстве регионов Казахстана
Назначен новый министр по ЧС Казахстана
Назначен новый министр по ЧС Казахстана
Дональду Трампу предъявили обвинения по 38 пунктам в деле о секретных документах
Дональду Трампу предъявили обвинения по 38 пунктам в деле о секретных документах
В Астане увеличили давление подачи воды
В Астане увеличили давление подачи воды
Глава АСПиР и представители ОЭСР обсудили форматы сотрудничества
Глава АСПиР и представители ОЭСР обсудили форматы сотрудничества