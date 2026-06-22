Драйверы региональной экономики: поддержка ЭКА вывела костанайские предприятия на мировые рынки

В ходе пресс-тура журналисты ознакомились с работой флагманов регионального бизнеса, которые доказали: синергия частной инициативы и господдержки способна обеспечивать экономические прорывы.

Кондитерский гигант с полувековой историей

Первым объектом стало АО «Баян Сулу» — ведущий производитель кондитерских изделий в стране с 50-летней историей. Завод ежедневно выпускает более 80 тыс. тонн продукции (ассортимент — свыше 300 наименований), сертифицированной по стандартам ISO 9001, ISO 22000 и Halal. На предприятии трудятся более 1700 сотрудников, а 40–44% продукции уходит на экспорт в Россию, Германию, Китай, Монголию, Армению.

Фото: пресс-служба АО «Экспортно-кредитное Агентство Казахстана»

— Мы постоянно инвестируем в оборудование и модернизацию, — отметил начальник отдела маркетинга АО «Баян Сулу» Алексей Зюбанов. — Наша цель — наращивать присутствие как внутри страны, так и на внешних рынках.

Этому способствует и ЭКА: сейчас с фабрикой прорабатывается механизм предэкспортного финансирования, который позволит снизить процентные ставки по действующим кредитным линиям, открытым под собственный залог на пополнение оборотных средств.

Мясной кластер: от Карабалыка до Японии

Эстафету эффективного экспорта продолжает ТОО «Терра» в Карабалыкском районе. Здесь производят мясо высшего класса (порядка 3,8 тыс. тонн в год) и поставляют его в Грузию, Японию, Узбекистан и Таджикистан. За 2025–2026 годы предприятие экспортировало около 3 тыс. тонн мяса на сумму порядка 12 млрд тенге.

Фото: пресс-служба АО «Экспортно-кредитное Агентство Казахстана»

Управляющий директор ТОО «Терра» Марат Утельбаев подчеркнул, что ключевым стимулом масштабирования стала помощь государства:

— Мы активно пользуемся гарантиями ЭКА для финансирования в банках на пополнение оборотных средств при нехватке залогов. За 5 лет с помощью Агентства мы экспортировали порядка 11 тыс. тонн мяса на сумму более 40 млрд тенге. ЭКА также оценивает благонадежность наших новых зарубежных контрагентов. Механизм работы простой, без бюрократии — главное предоставить нужный пакет документов.

Вертикальная интеграция и масличный прорыв

Логичным продолжением экспортного тренда в АПК региона является опыт ТОО «Промбаза-7» (Федоровский район) — вертикально интегрированного предприятия, специализирующегося на переработке масличных культур. С 2019 года, после расширения мощностей, завод вышел на переработку до 200 тонн масла в сутки.

Фото: пресс-служба АО «Экспортно-кредитное Агентство Казахстана»

Компания выпускает рафинированное и нерафинированное масло, продукцию холодного отжима и кормовой шрот, поставляя их в Китай, Россию, Узбекистан, Афганистан, Польшу и Италию.

Фото: пресс-служба АО «Экспортно-кредитное Агентство Казахстана»

— Благодаря гарантии Экспортно-кредитного агентства мы получаем в БРК кредитные средства и закупаем сырье. Основным условием финансирования является экспортоориентированность, и мы его выполняем, увеличивая валютную выручку Казахстана, — пояснил директор ТОО «Промбаза-7».

Реальный эффект для региона

На сегодняшний день ЭКА сотрудничает с 10 крупными предприятиями Костанайской области, и еще 5 проектов находятся в работе. За последние 5 лет Агентство поддержало местных экспортеров в сфере АПК, машиностроения, пищепрома и металлургии на сумму свыше 128 млрд тенге.

По словам главного менеджера Департамента страхования и гарантирования Экспортно-кредитного агентства Казахстана Темирхана Тишбаева, самыми востребованными инструментами остаются страхование займов, защита от рисков неоплаты и страхование краткосрочной дебиторской задолженности.

Фото: пресс-служба АО «Экспортно-кредитное Агентство Казахстана»

— Для ЭКА ключевое значение имеет то, чтобы предприятие работало в Казахстане и часть продукции направляло на экспорт, — подчеркнул Т. Тишбаев. — Объем поставок при этом не важен — мы готовы предложить разные условия поддержки. Наши механизмы позволяют бизнесу уверенно выходить на новые рынки, реализовывать продукцию с отсрочкой платежа и, как следствие, увеличивать объемы продаж и прибыль отечественных предприятий.

По словам представителя агентства, для удобства предпринимателей был также внедрен специальный онлайн-кабинет «Личный кабинет экспортера», который значительно упрощает и ускоряет процедуру подачи заявок. Также запущена цифровая платформа «Витрина экспортеров», призванная продвигать отечественные бренды на международных площадках.

Итоги пресс-тура наглядно подтверждают ключевую роль Экспортно-кредитного агентства в развитии экономики Костанайской области. Инструменты ЭКА позволяют локальным предприятиям переходить от сырьевой модели к глубокой переработке, модернизировать линии, создавать рабочие места и успешно конкурировать на мировых рынках. Государственная поддержка экспорта стала надежным фундаментом, трансформирующим региональный бизнес в глобальных игроков.