Драмой обернулся матч «Актобе» в Лиге Конференций

БУХАРЕСТ. КАЗИНФОРМ - В матче третьего отборочного раунда Лиги Конференций «Актобе» на выезде сыграл с румынским «Сепси», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Стартовые составы команд выглядели следующим образом:

«Сепси»: Ницули, Чоботарю, Ниняй, Бэлаша, Думитреску, Пэун, Алими, Штефэнеску, Родригес, Матей, Шафранко;

«Актобе»: Покатилов, Шомко, Яшин, Касым, Танжариков, Райчкович, Струмия, Шина, Самородов, Сантана, Байтана.

С самого начала команды показали обоюдоострый футбол, по итогам первой половины румыны были немного острее, но это не приносило результата. Во второй половине ничего не изменилось, однако казахстанский клуб сумел забить, после навеса в полете Элдер Сантана вбил мяч в сетку, а сравнял счет на 89-й минуте Роланд Варга — 1:1.

Ответная игра между командами пройдет 17 августа в Актобе.