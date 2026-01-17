Драмы, семейные истории и фестивальное кино: главные кинопремьеры недели в Казахстане

«Құшақташы мама»

Камерная драма о семейной боли и невысказанных обидах. Успешный и внешне благополучный Жалгас разрывается между напряженными отношениями с матерью и конфликтами в собственной семье — ссоры с женой лишь усиливают внутренний кризис. В преддверии юбилея матери он решает отвезти её в деревню, надеясь наконец высказать всё, что накопилось. Совместная поездка с матерью в деревню превращается в болезненный разговор о прошлом, вскрывая тайны, которые меняют его взгляд на брак, детство и самого себя.

«Гипноз»

Социальный триллер о выборе, сделанном из отчаяния. Молодая Аянат, пытаясь спасти семью от долгов, в сталкивается с цыганами-гипнотизёрами и видит в их методах шанс быстро заработать. Осваивая криминальный гипноз, Аянат становится частью мошеннической группы и всё глубже втягивается в опасный мир афер. Когда очередная схема приводит к конфликту с влиятельной преступной группировкой, героине приходится выбирать между выживанием и ценой, которую она готова за это заплатить.

«Соңғы дем»

Драма о свободе, жертве и цене успеха. В горах Кыргызстана пастух Бакыт спасает раненого жеребёнка Мончок — потомка легендарных скакунов, которого собирались отправить на убой. Он решает вырастить лошадь и выставить её на скачки. Победы приносят известность и интерес со стороны влиятельных людей. Однако Мончок силой отбирает влиятельный человек, и Бакыт оказывается перед выбором: бороться за лошадь или спасти жизнь дочери, которой срочно нужна операция.

«Жұмақтан билет»

Комедийная драма о кризисе среднего возраста и неожиданном втором шансе. Потерявший ориентиры Максат внезапно встречает отца, умершего много лет назад. Их совместное путешествие становится попыткой разобраться в себе и превращается в череду абсурдных, смешных и трогательных ситуаций, в которых Максат впервые решается задать отцу вопросы, оставшиеся без ответов с детства.

«Отец, мать, сестра, брат»

Новый фильм Джима Джармуша с Кейт Бланшетт и Адамом Драйвером, покоривший Венецианский кинофестиваль. Три ироничные и трогательные истории о взрослых детях, которые возвращаются к родителям и к собственному прошлому. Сын и дочь отправляются к одинокому отцу в американскую глубинку, две сестры приезжают в Дублин к матери-писательнице, а взрослые близнецы возвращаются в парижскую квартиру, где провели детство, чтобы попрощаться с прошлым.