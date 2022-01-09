Драматург Алимжанов – о событиях в стране: Это явно все было подготовлено и спланировано

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Представители жамбылской интеллигенции высказываются о происходящих в стране событиях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ветеран жамбылской журналистики, известный в Казахстане драматург Елен Алимжанов поделился с корреспондентом Казинформа своим видением произошедшего.

«В нашей стране всегда звучали призывы к миру и дружбе. Тем не менее, сегодня мы сталкиваемся с негативными проявлениями, даже с госизменой - экс-председателя КНБ задержали! А ведь мы многое предчувствовали. Не может быть, чтобы простой народ вышел и начал громить здания, убивать, насиловать. Это явно все было подготовлено, спланировано, причем основательно, заранее и изнутри. Органы национальной безопасности, которые в этой ситуации должны отслеживать и предотвращать, здесь явно бездействовали», - сказал Е. Алимжанов.

Собеседник отметил, что казахстанская интеллигенция не раз обращала внимание на негативные явления, подрывающие фундамент государства.

«Коррупция зашкаливает! В разных органах сидят люди, которые очень красиво выступают с трибуны, говорят высокие слова о мире и дружбе. А потом смотришь – он уже задержан и сидит...», - резюмировал Елен Алимжанов.