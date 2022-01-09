РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    04:04, 09 Январь 2022 | GMT +6

    Драматург Алимжанов – о событиях в стране: Это явно все было подготовлено и спланировано

    None
    None
    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Представители жамбылской интеллигенции высказываются о происходящих в стране событиях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ветеран жамбылской журналистики, известный в Казахстане драматург Елен Алимжанов поделился с корреспондентом Казинформа своим видением произошедшего.

    «В нашей стране всегда звучали призывы к миру и дружбе. Тем не менее, сегодня мы сталкиваемся с негативными проявлениями, даже с госизменой - экс-председателя КНБ задержали! А ведь мы многое предчувствовали. Не может быть, чтобы простой народ вышел и начал громить здания, убивать, насиловать. Это явно все было подготовлено, спланировано, причем основательно, заранее и изнутри. Органы национальной безопасности, которые в этой ситуации должны отслеживать и предотвращать, здесь явно бездействовали», - сказал Е. Алимжанов.

    Собеседник отметил, что казахстанская интеллигенция не раз обращала внимание на негативные явления, подрывающие фундамент государства.

    «Коррупция зашкаливает! В разных органах сидят люди, которые очень красиво выступают с трибуны, говорят высокие слова о мире и дружбе. А потом смотришь – он уже задержан и сидит...», - резюмировал Елен Алимжанов.

    Теги:
    Мнения Жамбылская область ЧП-2022 Происшествия
    Сейчас читают
    Сегодня, 13:23
    На каких улицах Астаны ведется сроительство «ливневок»
    Сегодня, 12:54
    Казахстанский борец Бекадил Шаймерденов стал серебряным призером Азиады
    Сегодня, 12:50
    Завершился прием документов для участия в Президентском молодежном кадровом резерве
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!