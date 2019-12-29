Драматический театр отремонтируют в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В следующем году в Северо-Казахстанской области расходы на сферу культуры увеличат на 37%, по сравнению с 2019 годом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким области Кумар Аксакалов отметил, что долгожданные изменения коснутся областной филармонии.

«В здании филармонии самый большой зал, на 700 мест. Чтобы активизировать концертную деятельность, закупим современное оборудование: светомузыкальное, LED и так далее. Нам нужно, чтобы к нам приезжало как можно больше людей», - сказал К.Аксакалов.

Капитальный ремонт в следующем году ожидается в областном русском драматическом театре им. Погодина. Обещают местные власти в 2020-м завершить строительство нового казахского драматического театра.

«Мы будем проводить четыре ежегодных фестиваля: театральный, хореографический, эстрадный и молодых исполнителей. Хотим ежегодно проводить международный фестиваль классической музыки. Соответствующие переговоры ведутся, чтобы в новом театре проводить этот фестиваль. Средства для этих целей запланировали», - сказал К.Аксакалов.



