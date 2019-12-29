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Драматический театр отремонтируют в Петропавловске

29 Декабря 2019 16:17
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Драматический театр отремонтируют в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В следующем году в Северо-Казахстанской области расходы на сферу культуры увеличат на 37%, по сравнению с 2019 годом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Аким области Кумар Аксакалов отметил, что долгожданные изменения коснутся областной филармонии.

«В здании филармонии самый большой зал, на 700 мест. Чтобы активизировать концертную деятельность, закупим современное оборудование: светомузыкальное, LED и так далее. Нам нужно, чтобы к нам приезжало как можно больше людей», - сказал К.Аксакалов.

Капитальный ремонт в следующем году ожидается в областном русском драматическом театре им. Погодина. Обещают местные власти в 2020-м завершить строительство нового казахского драматического театра.

«Мы будем проводить четыре ежегодных фестиваля: театральный, хореографический, эстрадный и молодых исполнителей. Хотим ежегодно проводить международный фестиваль классической музыки. Соответствующие переговоры ведутся, чтобы в новом театре проводить этот фестиваль. Средства для этих целей запланировали», - сказал К.Аксакалов.



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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Культура,
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Автор:

Олеся Жуковень

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