Драматический театр имени Мухтара Ауэзова отмечает 95-летний юбилей

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Присвоение статуса «Национальный», а также 95-летие театра отметили в Казахском Национальном театре драмы имени М.Ауэзова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первый профессиональный творческий коллектив - Казахский Государственный академический театр драмы им. Мухтара Ауэзова был основан в 1925 году в Кызыл-Орде, а открылся 13 января 1926 года отрывком из пьесы «Енлик-Кебек» М. Ауэзова. Становление и творческое развитие тесно связано с именами таких видных деятелей, как первого директора Д. Адилова и первого режиссера Ж. Шанина, а в первую артистическую труппу вошли мастера народного творчества Е.Омирзаков, С. Кожамкулов, К. Бадыров, К. Куанышбаев и многие другие.

В 1928 году с переносом столицы в Алма-Ату туда был переведен и театр. С 1937 театру присвоено звание академического, а с 1961 года - имя Мухтара Ауэзова.

На торжественном мероприятии празднования юбилейной даты театра присутствовала министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова.

«Любой театр славится своими ветеранами. Статус «Национального» - заслуга всех поколений артистов, которые работали здесь. Сейчас в театр приходят новые люди. Каждый из них привносит свой вклад в развитие культуры всей страны. Я искренне поздравляю с 95-летием весь коллектив театра. Желаю всему коллективу театра творческих успехов и процветания», - сказала министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова.

Кроме того, министр отметила, что в 2021 году в театре имени М.Ауэзова начнутся инфраструктурные работы по реставрации здания.

«Здание театра является одним из старейших. Мы на сегодня переговорили с двумя известными архитекторами из России. Сейчас прорабатывается весь процесс работы», - отметила Актоты Раимкулова.

Народный артист Асанали Ашимов отметил, что казахский народ всегда ценил искусство, и все культурное наследие перешло к нам из поколения в поколение.

«Мы гордимся всеми нашими деятелями, которые вложили свой большой вклад в развитие культурного наследия Казахстана. Когда я пришел в этот театр мы праздновали его 30-летие. Без прошлого нет настоящего. Поэтому сегодня мы стараемся оставить свой опыт и навыки актерского мастерства нашим молодым талантам», - сказал художественный руководитель Казахского Национального театра драмы имени М.Ауэзова, народный артист Асанали Ашимов.

Напомним, указом Президента РК Касым-Жомарта Токаева ряд учреждений, подведомственных министерству культуры и спорта получили статус «Национальный».

Данный статус получили: Республиканское государственное казенное предприятие «Казахский государственный академический театр драмы имени М. Ауэзова», Республиканское государственное казенное предприятие «Казахский государственный академический оркестр народных инструментов имени Курмангазы», Республиканское государственное казенное предприятие «Казахский государственный академический театр оперы и балета имени Абая», Республиканское государственное казенное предприятие «Государственный академический русский театр драмы имени М. Лермонтова», Республиканское государственное учреждение «Национальная библиотека Республики Казахстан».

В рамках празднования 95-летия драматического театра состоялось также награждение работников театра. Почетными грамотами были награждены Асанали Ашимов, Тунгышбай Жаманкулов, Айдос Бектемир, Мурат Нурасылов, Жалгас Толганбай и другие известные деятели культуры и искусства театра.

Мероприятие продолжилось праздничным концертом «Ұлттық театрға 95 жыл». Вечером на сцене театра будет показана премьера спектакля «Абайдың жұмбағы».