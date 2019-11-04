Драма о казахстанцах, переживших афганскую войну, выходит на телеканале «Хабар»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Драма о казахстанцах, переживших афганскую войну, выходит на телеканале «Хабар», передает МИА «Казинформ».
«Уже сегодня в 22:30 на телеканале «Хабар» состоится премьера нового сериала «Кебенек». Драма расскажет о судьбе молодого Жасузака, который остался в живых после миссии по наблюдению за вражеским фоном в Афганистане. Авторы сериала постарались снять максимально реалистичное кино, где главные герои, пусть даже и служивые - это люди с глубоко личными переживаниями, мечтами и разочарованиями», - говорится в сообщении.
Съёмки проходили в Алматы и области. Транслироваться семейная драма будет на казахском языке.
Авторы картины отмечают отличный подбор образов. Перед зрителями предстанут как молодые, так и весьма опытные мастера кино.
Главные роли в новой драме исполнили Мейргат Амангелдин, Фариза Ескермес и Ербол Семкулов.
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