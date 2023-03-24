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Драку возле увеселительного заведения в Шахтинске предотвратила полиция

Редактор:  
Гульмира Байзакова
24 Марта 2023, 12:10
Драку возле увеселительного заведения в Шахтинске предотвратила полиция

ШАХТИНСК. КАЗИНФОРМ - 22 марта около 23:50 часов около одного из увеселительных заведений Шахтинска Карагандинской области между посетителями произошел конфликт, переросший в драку. На место происшествия было направлено несколько патрульных экипажей, дежуривших на улицах города, которые предотвратили правонарушение. Об этом передает МИА «Казинформ» Telegram-канал POLISIA.KZ.

«Было установлено, что происходит потасовка между неизвестными лицами. С целью предотвращения противоправных действий, а также во избежания тяжких последствий один из сотрудников полиции сделал предупредительный выстрел в воздух. Все участники инцидента доставлены в отдел полиции», - отметили в полиции.

По факту зарегистрировано уголовное дело по статье 293 части 2 УК РК «Хулиганство». Проводится расследование.


Карагандинская область   МВД РК  
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