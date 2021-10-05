КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Драку устроили посетители бани в Кокшетау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Ночью 1 октября в дежурную часть управления полиции города Кокшетау поступило сообщение от 37-летнего жителя областного центра о том, что в общественной бане происходит драка. Прибывшие незамедлительно на место происшествия сотрудники полиции установили двух подозреваемых потасовки, ими оказались посетители заведения 28 и 34 лет, жители Мангистауской и Алматинской областей.

С места происшествия полицейскими изъята пневматическая винтовка МР-512С, которая согласно заключению проведенной экспертизы огнестрельным оружием не является, а предназначена для спортивной и любительской стрельбы.

В настоящее время по данному факту начато досудебное производство по ч. 2 ст. 293 УК РК «Хулиганство». Проводится проверка.