РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:00, 04 Октябрь 2021 | GMT +6

    Драку устроили посетители бани в Кокшетау

    None
    None
    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Драку устроили посетители бани в Кокшетау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Ночью 1 октября в дежурную часть управления полиции города Кокшетау поступило сообщение от 37-летнего жителя областного центра о том, что в общественной бане происходит драка. Прибывшие незамедлительно на место происшествия сотрудники полиции установили двух подозреваемых потасовки, ими оказались посетители заведения 28 и 34 лет, жители Мангистауской и Алматинской областей.

    С места происшествия полицейскими изъята пневматическая винтовка МР-512С, которая согласно заключению проведенной экспертизы огнестрельным оружием не является, а предназначена для спортивной и любительской стрельбы.

    В настоящее время по данному факту начато досудебное производство по ч. 2 ст. 293 УК РК «Хулиганство». Проводится проверка.


    Теги:
    Борьба с преступностью Правоохранительные органы Акмолинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:49
    Теракт в Анкаре: рядом с местом взрыва планировалось выступление Эрдогана
    Сегодня, 20:22
    В вакцинах против COVID-19 есть вещество, вызывающее симптомы бронхита – фейк
    Сегодня, 20:00
    Казахстан выиграл пять медалей за день на Азиаде в Ханчжоу
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!