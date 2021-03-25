Драку с участием казахстанцев в Мурманске прокомментировали в МИД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Мурманской области РФ произошла массовая драка вахтовиков с участием казахстанцев. Информацию прокомментировал официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров, передает МИА «Казинформ».

«23 марта около 20:30 на одной из строительных площадок Центра крупнотоннажных морских сооружений около поселка Белокаменка в Мурманской области произошла массовая драка рабочих-вахтовиков, в том числе с участием граждан Республики Казахстан. Инцидент имел бытовой характер. По информации представителей компании, вопрос урегулирован и сотрудники работают в обычном режиме. По имеющимся данным, среди пострадавших и задержанных органами правопорядка казахстанцев нет», - сообщил А. Смадияров.

По словам официального представителя МИД РК, Генеральное консульство РК в Санкт-Петербурге держит вопрос на контроле.

Отметим, в социальных сетях распространяется видео драки в Мурманской области.