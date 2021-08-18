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Драку между детьми в поселке Боралдай прокомментировали в полиции Алматинской области

18 Августа 2021 22:12
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Драку между детьми в поселке Боралдай прокомментировали в полиции Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Департамент полиции Алматинской области прокомментировал конфликт между детьми, случившийся в поселке городского типа Боралдай Илийского района, передает МИА «Казинформ».

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«14 августа ткущего года около 17:00 часов в УП Илийского района поступил вызов от 34-летней жительницы микрорайона Водник поселка Боралдай Илийского района. По прибытии на место участковыми инспекторами полиции установлены все участники драки. Как выяснилось, во дворе многоэтажного дома подрались двое 8-летних детей, после чего 14-летний старший брат одного из них заступился за своего младшего брата, пнув другого ребенка», - сообщили в пресс-службе ДП региона.

В настоящее время сотрудниками группы ювенальной полиции УП Илийского района проводится сбор материалов, который будет направлен на комиссию по делам несовершеннолетних при Акимате района, для принятия мер воспитательного характера.

Кроме того, родители 14-летнего мальчика будут привлечены к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

В настоящее время указанные дети и родители, проживающие в одном дворе, помирились между собой и претензий к друг другу не имеют.

«Департамент полиции Алматинской области призывает не распространять заведомо ложную информацию, не верить «штатным» провокаторам. Любые нагнетания обстановки и обобщения не уместны», - говорится в сообщении.


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#Алматинская область   #Происшествия  
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