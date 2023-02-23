Драку футболистов прокомментировали в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В спорткомплексе «Аманат Арена» произошла драка между игроками команд по футзалу. Во время игры один футболист ударил соперника кулаком, в результате второй упал без сознания. Ситуацию прокомментировали в спорткомплексе, где произошел инцидент, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В социальных сетях появилось видео драки членов любительских команд по футзалу. Один из игроков сбил с ног соперника, когда тот хотел забить гол. Разозлившись, он вскочил на ноги и ударил кулаком соперника. В результате между двумя командами началась потасовка. Инцидент произошел в «Аманат Арена».

В спорткомплексе прокомментировали данную ситуацию.

«Данный инцидент произошел во время игры в рамках чемпионата области Лиги любителей футбола. Играли две команды любителей. Футбол, как и любой вид спорта, очень эмоциональный и контактный. Но все же, это не дает им право вести так себя на поле. Во время игры произошли разногласия между футболистами, что привело вот к такому. Данный игрок совместным решением дисциплинарного комитета и оргкомитета Лиги отстранен от чемпионата. Судьи и ответственные за матч просто не успели подойти. Со стороны оргкомитета чемпионата ведутся профилактические работы. Такое поведение противоречит регламенту Лиги любителей футбола Казахстана и попадает под дисциплинарное наказание», - сообщили в спорткомплексе.

Кадр из видео/instagram.com/newskor.krg