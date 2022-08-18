18 Августа 2022 13:21

«Драконовских» требований при лицензировании детсадов не будет – Асхат Аймагамбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Большинство детских садов поддерживает введение лицензирования. Об этом заявил министр просвещения Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, эту меру поддерживает 95% дошкольных организаций.

«Из числа самих ассоциаций частных организаций подавляющее большинство поддерживает эту инициативу, всецело поддерживают. Буквально на днях было заседание комиссии при партии «Amanat», рассматривался как раз вопрос введения лицензирования. Я думаю, на этом заседании все могли убедиться, что ассоциации дошкольных организаций и сами учредители частных детских садов, государственные детские сады однозначно говорили о том, что они не только поддерживают эту инициативу, но и настаивают на том, что государство должно ответственно подойти к этой процедуре и внедрять данную процедуру», - сказал Асхат Аймагамбетов, выступая на панельной сессии республиканской августовской конференции.

Министр заверил, что при введении лицензирования государственные и частные детские сады будут одинаково подпадать под этот механизм.

«Понятно, что здесь мы должны учитывать риски – должна быть поэтапность, должны быть критерии и квалификационные требования те, которые детские сады могут выполнить. Мы не можем ставить те критерии, которые есть в определенных сопредельных странах, потому что мы видим, что у нас при этом стоит задача не уменьшить охват детей дошкольным воспитанием. То есть ставить вопрос, что здание дошкольной организации обязательно должно быть в собственности - никто не собирается. Но теперь не будет уже возможности содержать детей в подвале без окон и без вентиляции и так далее, то есть это будут совершенно адекватные условия, но при этом каких-то «драконовских» мер, как некоторые пытаются внушить рынку, не будет. Они будут подъемными, адекватными и достижимыми», - пояснил Асхат Аймагамбетов.